Кто такой Денис Шмыгаль: что известно о новом премьере

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины

Денис Шмыгаль назначен премьер-министром Украины 4 марта. Рада поддержала его кандидатуру 291 голосом. Подробнее о том, кто такой Шмыгаль и кто войдет в его правительство - в материале РБК-Украина.

Кто такой Денис Шмыгаль

Кандидатура Шмыгаля была выдвинута лично президентом Владимиром Зеленским.

Во время голосования его поддержали Слуга народа (242 голоса), депутатские группы За майбутне (18 голосов), Доверие (17 голосов), а также внефракционные нардепы (14 голосов).

Денис Шмыгаль в Кабмине Гончарука был вице-премьер-министром, а также министром развития общин и территорий (предыдущие названия ведомства: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, потом - Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины). На эту должность был назначен 4 февраля 2020 года.

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

До этого с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.

На госслужбу впервые попал в 2009 году - во Львовскую ОГА. Там он проработал до 2013 года.

В 2014 году стал замначальника главного управления Миндоходов Львовской области.

А с 2015 по 2017 в ООО ТПК “Львовхолод” был советником, вице-президентом, генеральным директором и членом Наблюдательного совета.

С 2017 по 2019 годы работал в структурах ДТЭК - был замом гендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", а также директором “ДТЭК Бурштынская ТЭС”. Именно поэтому в политических кругах новоназначенного премьера считают креатурой Рината Ахметова.

В то же время, влиятельный нардеп не из числа "слуг народа" в разговоре с РБК-Украина отметил, что не стоит связывать Шмыгаля с Ахметовым.

"Он человек президента на 100%. С Зеленским они сошлись еще когда Шмыгаля рассматривали на львовского губернатора. Потом назначили в Ивано-Франковск и он показал быстрый результат. Там местный бизнес очень им остался доволен", – добавил источник.

Приоритеты Шмыгаля в качестве премьера

Во время своего выступления перед голосованием о назначении, Шмыгаль озвучил свои приоритеты на посту премьера. Среди них он выледил:

пересмотр бюджета по части повышения пенсий и других соцвыплат, и сокращении некоторых других расходов;

урегулирование вопроса с зарплатами чиновников;

погашение задолженности по зарплатам перед шахтерами;

урегулирование вопросов, связанных с угрозой коронавируса;

работа над завершением войны на Донбассе и возвращением Крыма.

Кто войдет в Кабмин Шмыгаля

В парламенте появился список нового правительства Шмыгаля. Напомним, что кандидатов на глав МИД и Минобороны вносит президент. Остальных министров доназначат на следующей неделе.

Вадим Пристайко – вице-премьер по евроинтеграции

Алексей Резников – вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Михаил Федоров – вице-премьер, министр цифровой политики

Арсен Аваков – министр внутренних дел

Сергей Бессараб – министр по делам ветеранов

Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта

Илья Емец – министр здравоохранения

Владислав Криклий – министр инфраструктуры

Марина Лазебная – министр социальной политики

Денис Малюська – министр юстиции

Олег Немчинов – министр Кабинета министров

Игорь Уманский – министр финансов

Алексей Чернышов – министр развития громад и территорий

Министры, которых нет в списке, будут доназначены на следующей неделе. Напомним, что по словам источника РБК-Украина в парламенте, в настоящее время вакантными остаются должности министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министр по вопросам экономики.