Кто такой Денис Шмыгаль: что известно о новом премьере

Денис Шмыгаль - новый премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль назначен премьер-министром Украины 4 марта. Рада поддержала его кандидатуру 291 голосом. Подробнее о том, кто такой Шмыгаль и кто войдет в его правительство - в материале РБК-Украина.
Кто такой Денис Шмыгаль
Кандидатура Шмыгаля была выдвинута лично президентом Владимиром Зеленским.
Во время голосования его поддержали Слуга народа (242 голоса), депутатские группы За майбутне (18 голосов), Доверие (17 голосов), а также внефракционные нардепы (14 голосов).
Денис Шмыгаль в Кабмине Гончарука был вице-премьер-министром, а также министром развития общин и территорий (предыдущие названия ведомства: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, потом - Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины). На эту должность был назначен 4 февраля 2020 года.
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
До этого с 1 августа 2019 года по 5 февраля 2020 года Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую ОГА.
На госслужбу впервые попал в 2009 году - во Львовскую ОГА. Там он проработал до 2013 года.
В 2014 году стал замначальника главного управления Миндоходов Львовской области.
А с 2015 по 2017 в ООО ТПК “Львовхолод” был советником, вице-президентом, генеральным директором и членом Наблюдательного совета.
С 2017 по 2019 годы работал в структурах ДТЭК - был замом гендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", а также директором “ДТЭК Бурштынская ТЭС”. Именно поэтому в политических кругах новоназначенного премьера считают креатурой Рината Ахметова.
В то же время, влиятельный нардеп не из числа "слуг народа" в разговоре с РБК-Украина отметил, что не стоит связывать Шмыгаля с Ахметовым.
"Он человек президента на 100%. С Зеленским они сошлись еще когда Шмыгаля рассматривали на львовского губернатора. Потом назначили в Ивано-Франковск и он показал быстрый результат. Там местный бизнес очень им остался доволен", – добавил источник.
Приоритеты Шмыгаля в качестве премьера
Во время своего выступления перед голосованием о назначении, Шмыгаль озвучил свои приоритеты на посту премьера. Среди них он выледил:
Кто войдет в Кабмин Шмыгаля
В парламенте появился список нового правительства Шмыгаля. Напомним, что кандидатов на глав МИД и Минобороны вносит президент. Остальных министров доназначат на следующей неделе.
Министры, которых нет в списке, будут доназначены на следующей неделе. Напомним, что по словам источника РБК-Украина в парламенте, в настоящее время вакантными остаются должности министра культуры, министра образования, министра энергетики и вице-премьер-министр по вопросам экономики.