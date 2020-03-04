Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин
Фото: Кабмин Гончарука (Виталий Носач/РБК-Украина)
Часть отправленных в отставку членов Кабмина войдут в новое правительство Шмыгаля
Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.
Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.
Фото: голосование за отставку правительства Гончарука
Так, нардепы одобрили отставку:
- вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы;
- вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова;
- вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля;
- министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;
- министра финансов Оксаны Маркаровой;
- министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля;
- министра инфраструктуры Владислава Криклия;
- министра образования и науки Анны Новосад; министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко);
- министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского;
- министра внутренних дел Арсена Авакова;
- министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды;
- министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета;
- министра иностранных дел Вадима Пристайко;
- министра обороны Андрея Загороднюка.
Напомним, внеочередное заседание ВР было созвано по требованию главы государства Владимира Зеленского. В ходе него нардепы планируют назначить новый Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля.
РБК-Украина в своем материале разбиралось, почему Владимир Зеленский принял решение о смене правительства и предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля. Отмечалось, что треть действующих министров может остаться в новом Кабмине, в частности, в правительстве останется глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Под вопросом - замена генпрокурора и директора НАБУ.