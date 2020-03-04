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Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин

Новости » Политика     04.03.2020 - 16:48
Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин
Фото: Кабмин Гончарука (Виталий Носач/РБК-Украина)

Часть отправленных в отставку членов Кабмина войдут в новое правительство Шмыгаля

Верховная рада Украины в среду, 4 марта, отправила в отставку главу правительства Алексея Гончарука и его Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Отставку Гончарука и его Кабмина поддержали 353 нардепа.

Фото: голосование за отставку правительства Гончарука

Так, нардепы одобрили отставку:

  • вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы;
  • вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Михаила Федорова;
  • вице-премьер-министра - министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля;
  • министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова;
  • министра финансов Оксаны Маркаровой;
  • министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля;
  • министра инфраструктуры Владислава Криклия;
  • министра образования и науки Анны Новосад; министра здравоохранения Зоряны Скалецкой (Черненко);
  • министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского;
  • министра внутренних дел Арсена Авакова;
  • министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды;
  • министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета;
  • министра иностранных дел Вадима Пристайко;
  • министра обороны Андрея Загороднюка.

Напомним, внеочередное заседание ВР было созвано по требованию главы государства Владимира Зеленского. В ходе него нардепы планируют назначить новый Кабмин под руководством Дениса Шмыгаля.

РБК-Украина в своем материале разбиралось, почему Владимир Зеленский принял решение о смене правительства и предложил назначить новым премьером Дениса Шмыгаля. Отмечалось, что треть действующих министров может остаться в новом Кабмине, в частности, в правительстве останется глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Под вопросом - замена генпрокурора и директора НАБУ.

В Раде начался сбор подписей за еще одно внеочередное заседание У Зеленского нет кандидата на замену Авакова
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВерховная РадаАлексей Гончарукотставка Кабмина
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