ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку

STYLERЖизнь    04.03.2020 - 17:33
Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку
Алексей Гончарук (фото: РБК-Украина)

Гончарук в Раде отреагировал на свою отставку 4 марта оригинальным жестом

Алексей Гончарук ушел в отставку. Вместе с уже бывшим премьер-министром 4 марта Верховная Рада отправила в отставку и весь Кабмин. За то, чтобы Гончарук и его подчиненные покинули свои посты, проголосовали 353 народных депутатов.

Отметим, что такое решение парламентариев сам Гончарук воспринял сдержано и с улыбкой. После голосования он встал со своего кресла и благодарным жестом попрощался с депутатами и президентом Владимиром Зеленским - он приложил руку к груди и низко поклонился присутствующим в зале заседаний Рады.

Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку

Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку

Алексей Гончарук поклонился нардепам после голосования об его отставке (фото: РБК-Украина)

К слову, во время голосования про отставку Гончарука в Раде присутствовал Владимир Зеленский. Он также выступил с трибуны парламента.

Также президент Украины выслушал всех депутатов, которые высказывали свое мнение не только о неэффективности Кабмина, но и о самом Зеленском. В частности, нардеп Алексей Гончаренко сказал, что Владимир Александрович должен извиниться перед украинцами за то, что "привел этих людей" в правительство. Кроме того, Гончаренко иронично, но очень эмоционально отметил, что он не понял - выступал Зеленский или Голобородько (герой нынешнего главы государства в сериале "Слуга Народа").

"В конце речи Зеленского мы не услышали одного - я виноват перед украинским народом и я ухожу! Это вы, Владимир Александрович, провалили бюджет, это вы говорили людям продавать собак, вы привели насильников в Раду, вы, лично, не увеличили пенсии для людей. Только вы", - сказал Гончаренко.

Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку

Гончаренко "толкнул" эмоциональную речь в Раде (фото: РБК-Украина)

На все это Зеленский реагировал сдержано. Было заметно, что он пребывает в замешательстве, погрузившись в свои мысли. Ну, или же президент просто скучал.

Появились фото жеста Гончарука после голосования про его отставку

Владимир Зеленский в Раде (facebook.com/ivan.marunych)

Внеочередное заседание Рады: онлайн Рада отправила в отставку Гончарука и его Кабмин
Новости Украины Верховная РадаАлексей Гончарук
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь