С Днем знаний: Гончарук на самокате с фонариком "показал" школьникам Кабмин (видео)

Гончарук прокатился на самокате по зданию Кабмина (Фото: коллаж РБК-Украина)

Премьер Алексей Гончарук поздравил школьников с 1 сентября

Новый премьер Алексей Гончарук по случаю 1 сентября записал видеообращение к украинским школьникам и устроил экскурсию по зданию Кабинета министров. Для удобства перемещения по длинным корридорам глава правительства выбрал самокат с фонариком. Ролик опубликован на Facebook-странице чиновника.

Гончарук отметил, что уже завтра школьники и студенты пойдут учится, а его День знаний совпал с первой неделей премьерской жизни.

Также глава КМУ заявил о серьезных вызовах, которые стоят перед новым министром образования и науки Анной Новосад и ее "молодой, амбициозной командой": сделать украинское образование современным, конкурентным и европейским.

Гончарук прокатился на самокате по зданию правительства и записал видео (Фото: скриншот)

Гончарук рассказал школьникам, что когда-нибуть и они смогут работать премьером, но к тому времени Украина станет богатой и успешной, с которой будут считаться другие страны. Также премьер показал здание правительства и прокатился на самокате по коридорам и кабинетам.

Чтобы показать ученикам и студентам место их возможной будущей работы, Гончарук решил устроить видеоэкскурсию. Но так как в Кабмине несколько этажей, десятки кабинетов, в которых работают тысячи человек, перемещаться по коридорам можно и на самокате, что чиновник тут же и продемонстрировал.

В зале заседаний правительства Гончарук сделал "круг почета" и рассказал, что в этой комнате принимаются важнейшие для страны решения. Но для того, чтобы Украина была успешной, нужны "умные, образованные, свободные граждане - вы!" Поэтому он призвал очень хорошо учиться, а чиновники создадут для этого все необходимые условия.

"С первым сентября всех учащихся и преподавателей! Изменим страну вместе!Все будет хорошо. Не переключайтесь", - написал Гончарук.

Гончарук прокатился на самокате по зданию правительства (Видео: facebook.com/aleksey.goncharuk)

Пользователи сети в комментариях к видео очень позитивно оценили такую видеоэкскурсию и обращение к школьникам, которое действительно является хорошей мотивацией учиться прилежно. Ролик хвалят даже те, кто скептически относится к новой власти.

Супер!

Алексей вы молодец. Видео классное. Ждем изменения, надеемся на вас.

Креативный подход! Такого поздравления с днем знаний еще не было!

Это действительно мотивация к обучению, получению знаний! Сил всем!

Отличный формат общения. Не останавливайтесь!

Очень красиво и креативно. Уважение. Успехов на новой должности, хотя я и скептически отношусь к новой власти.

Скрин комментариев

Как сообщалось, 30 августа премьер Алексей Гончарук провел свою первую встречу с журналистами на этом посту, а место выбрал необычное - беседа состоялась в саду.