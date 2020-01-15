Гончарук написал заявление об увольнении - СМИ

Алексей Гончарук (Фото: РБК-Украина)

Алексей Гончарук решил уволиться после скандальных высказываний о Владимире Зеленском

Алексей Гончарук написал заявление об увольнении с поста премьер-министра по собственному желанию. Если верить инсайдерской информации, президент Владимир Зеленский может его подписать в любой момент, пишут СМИ.

Такое решение Гончарук принял после обнародования в сети записи совещания с ним по ситуации с курсом гривны, где он неоднозначно высказался в отношении главы государства.

Как оказалось, в кабинете премьера была установлена прослушка и часть совещания с замглавой Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Макаровой "ушла" в сеть.

Так, в разговоре звучат такие нелестные фразы-характеристики о президенте, как "у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов", а относительно оценки самого себя на посту главы правительства: "я полный профан в экономике - я юрист по образованию".

Информацию о заявлении об увольнении подтвердил народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий журналисту Андрею Павловскому. Об этом передает Zik.

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Сообщается, что сейчас депутаты-однопартийцы Максим Бужанский и Александр Куницкий отправились к Гончаруку для уточнения данной информации.

Между тем, ситуацию уже прокомментировала пресс-служба Кабинета министров. Как говорится в опубликованном вечером 15 января заявлении, ведомство "не располагает информацией о подлинности аудио или видео записи, которые распространяются в сети Интернет".

Информация о заявления об отставке премьер-министра не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе КМУ.

Напомним, что у премьера Гончарука "иммунитет" до осени 2020-го.

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Напомним, 15 января на заседании фракции "Слуга народа" обсуждают зарплаты и премиальные чиновников, регламент Верховной Рады, а также игорный бизнес.