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Ясинский рассказал, как Федишин "отмыться" после скандала с баллами Польше на Евровидении

Фото: Ирина Федишин (facebook.com/ifedyshyn)
Автор: Светлана Мащенко

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал скандал Ириной Федишин с нулевыми баллами польскому конкурсанту Евровидения. Музыкальный эксперт, сделавший мегазвезду с Оли Поляковой, дал Федишин ценный совет.

Об этом гендиректор компании Secret Service EA, продюсер Оли Поляковой, рассказал в интервью РБК-Украина.

По мнению знатока музыкальной индустрии, Ирине надо прекратить оправдываться.

"Перестать оправдываться и спеть песню на польском языке о благодарности украинцам Польши за поддержку и помощь", - посоветовал Ясинский.

Высказался продюсер и о другом резонансном случае, который взбудоражил общество. Речь идет о высказываниях Светланы Лободы в первые дни войны. Она назвала себя "маленьким человеком", который ничего не может сделать, и лишь через месяц указала прямо врага, заявив, что это Россия напала на Украину.

Светлана в свое время стала подопечной Ясинского и именно он "зажег" ее звезду после выхода из ВИА Гры.

Продюсер с Лободой не общается с 2017 года, но он все же назвал слова Светланы "поступком".

Фото: Светлана Лобода с Михаилом Ясинским (facebook)

"Мне жаль, что ей приходится переживать такие сильные потрясения и такие разрушительные изменения в карьере. Возможно, части украинской аудитории ее слова показались недостаточно точными. Но меня больше удивило, что эти слова вообще прозвучали. Учитывая поведение большинства российских артистов - это уже поступок. Но реакция аудитории соответствует определенной логике.

Детали скандала Федишин с Евровидениям

Победа KALUSH на Евровидении 2022 была омрачена скандалом с низкими оценками украинского жюри странам, которые поддерживают Украину во время войны. В частности, Польше и Литве.

Сильную огласку это получило после того, как певица Ирина Федишин начала оправдываться, мол, она то поставила 10-ку Польше, а откуда взялся ноль - не понимает. Дошло до того, что артистку назвали "предательницей и рашисткой".

В конце концов, Федишин заявила о сбое системы голосования и отметила, что другие страны тоже дали не самые высокие оценки для представителя Польши.

Точку в скандале поставил Владимир Зеленский, сказав во время выступления в Верховной Раде в день визита Анджея Дуды, президента Польши, "что украинский и польский народы поставили друг другу 12 баллов - сегодня и навсегда".

Фото: Михаил Ясинский (Secret Service EА)

Для справки

Компания Secret Service Entertainment Agency была создана Михаилом Ясинским в 2007 году. Она специализируется на менеджменте артистов и представителей шоу-бизнеса. В портфеле компании сотрудничество с Олей Поляковой, Максом Барских, Аланом Бадоевым, Олегом Винником, Натальей Могилевской, Tayanna, Loboda, группой Агонь, Jerry Heil и многими другими.

В 2013 году Михаил Ясинский подписал продюсерский контракт с украинской певицей Олей Поляковой. После этого певица нашла свою нишу и стала мегазвездой.

Читайте также полное интервью с Михаилом Ясинским. Продюсер рассказал о том, что будет с украинской музыкальной индустрией дальше, почему молчит Ани Лорак и о многом другом.

Кроме того продюсер рассказал про шансы выхода украинского шоу-бизнеса на мировую арену.

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ЛободаИрина ФедишинпродюсерМихаил Ясинский