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Скандал на Евровидении 2022: Федишин нашла еще одно объяснение низким оценкам поляку

Новина українською →
Понедельник 16 мая 2022 17:07
Скандал на Евровидении 2022: Федишин нашла еще одно объяснение низким оценкам поляку Фото: Федишин нашла еще одно оправдание для жюри на Евровидение (facebook com ifedyshyn)
Автор: Анна Шиканова

Скандал вокруг голосования украинского жюри для Евровидения 2022 не утихает. После нескольких попыток оправдаться за отсутствие оценок для стран, которые сейчас очень помогают Украине, Ирина Федишин попыталась найти еще одно объяснение этой ситуации.

На своей странице в Facebook она написала о сбое системы голосования и отметила, что другие страны тоже дали не самые высокие оценки для представителя Польши.

Федишин напомнила, что Польша для украинцев – это та страна, которая делает для Украины невероятно большую поддержку. Также артистка поблагодарила Польшу за поддержку.

Одновременно с этим Ирина Федишин опубликовала скрин с результатами голосования за выступление Польши от других стран.

"А теперь снова хочу вернуться ко всем взбешенным украинцам и к теме голосования. Жюри не имеет права оценивать участников на основе политических или национальных критериев. Я понимаю, что всем это не аргумент. Но это все-таки документ, который дали мне в руки.

Согласно этому документу, давайте отбросим политику и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический – жюри всей Европы тоже не компетентен?" – пишет Федишин.

Кроме того, она сообщила, что до нее дошла информация о том, что система оценивания дала сбой и неправильно выставила баллы для Польши от украинского жюри. Федишин предложила подождать официальных результатов.

Скандал на Евровидении 2022: Федишин нашла еще одно объяснение низким оценкам поляку

Напомним, ранее мы писали о том, что Ирина Федишин жалуется, что украинцы называют ее "предательницей и рашисткой".

А также мы рассказывали о том, что названы самые провальные выступления на Евровидение 2022.

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