Ирина Федишин жалуется, что украинцы называют ее "предательницей и рашисткой"

Украина победила на Евровидении 2022 и победу нашей стране принесла группа KALUSH Orchestra с песней "Стефания" . Однако в социальных сетях разгорелся скандал из-за украинского жюри, а частности - из-за баллов, которые поставили Польше, Литве и другим странам.

Певица Ирина Федишин призналась, что результаты голосования судей Евровидения 2022 от Украины поразили ее не на шутку.

И то, что 5 музыкальных экспертов поставили Польше 0 баллов – является полным недоразумением.

"Жюри от Украины – украинцы! Мы – не предатели! Никто никому ничего не платил. Мне о моей проукраинской позиции нечего и говорить! Я 15 лет в шоубизнесе, в это нелегкое время осталась в своей стране и помогаю, занимаюсь волонтерской деятельностью", - сообщила Федишин.

По словам певицы, "каждый из нас знает о помощи Польше и все безгранично благодарны, но в начале конкурса представители оргкомитета нам сказали, что голосовать нужно профессионально, отвергая все политические нюансы".

Артистка считает, что все негативные комментарии и обвинения членов жюри доказывают то, что конкурс был полностью политизирован, ведь какие бы баллы они не поставили той или иной стране, люди стали бы сравнивать их с судьбой поддержки.

"На то и существует 2 типа голосования – судейское и зрительское. Зрители расставили все по полочкам, отдав Польше максимум голосов, но люди голосуют по-другому. Я была вынуждена опубликовать свою шкалу голосования, но не имела на то права. В моем рейтинге Польша имела 10 место среди 24 участников – это не 0 баллов! И я не понимаю, откуда взялся финальный балл!" - не понимает певица.

"Хочу, чтобы оргкомитет "Евровидения" после этого скандала разъяснил украинцам, как этот рейтинг переводился в баллы", – поделилась Ирина Федишин.

Также звезда пожаловалась на хейт со стороны украинцев.

"Мы сейчас выглядим как 5 предателей, рашистов… это смешно! Ситуация набирает такие обороты, что не хватает сил! Представьте, СМИ уже пишут, что я как бы 10 лет сидела на "Х-Факторе" и имела связи с Оксаной Марченко… а я вообще ее в жизни не видела и не общалась! Не сидела я в том шоу! Это просто травля украинской исполнительницы", – сказала Ирина.