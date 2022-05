Украина выиграла Евровидение 2022. Почему это - историческая победа

Результаты голосования Евровидение 2022

Зрители из разных европейских стран были почти единогласными, отдав Украине максимальное количество баллов - 439! Это рекорд для наших артистов за всю историю Евровидения!

А максимальные 12 баллов Украине отдало жюри таких стран: Польша, Литва, Румыния, Латвия, Молдова. Спасибо!

Украинское же жури свою наивысшую оценку отдало Борису Джонсону... Ой, извините. Великобритании (смайлик "сердечко").

Вот так распределились голоса членов национального жюри:

К слову, еще до финала букмекеры прогнозировали Kalush Orchestra победу с огромным отрывом от конкурентов. Вероятность триумфа калушан оценивалась в беспрецедентные 60%!

Ближайшим конкурентом украинцев, по свидетельствам прогнозистов, была представительница Швеции Корнелия Джейкобс, исполнившая песню Hold Me Closer.

Также букмекеры давали некоторые шансы на победу британцу Сэму Райдеру с песней Space Man, итальянскому дуэту Mahmood & Blanco с хитом Brividi и звезде Шанель Терреро, представлявшей Испанию песней SloMo.

Эмоции украинцев после победного выступления на Евровидении 2022

Заметим, что победу Kalush Orchestra можно считать исторической! Дело в том, что в этом году Украина стала единственной страной, представитель которой всегда проходил в финал Евровидения (кроме стран-основательниц, которые попадают в финал автоматически).

Как выступили Kalush Orchestra

Kalush Orchestra взорвали своей песней всех зрителей в зале арены Пала-Альпитур. Все присутствующие просто неистовствовали и во время выступления украинцев, и после финальных аккордов.

А после исполнения песни Олег Псюк всему миру рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас".

"Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

Смотрите, как выступили наши участники:

Его слова разлетелись по миру и даже те люди, которые не слышали о войне в Украине, заинтересовались событиями в нашей стране.

Об этом свидетельствует тот факт, что поисковый запрос по слову Azovstal в Google вырос в десятки раз после призыва украинского артиста. То есть юзеры начали активно интересоваться тем, что такое "Азовсталь" и что там сейчас происходит.

Интересно, что сначала для Евровидения наш коллектив подготовил патриотическую постановку, которая давала четкий сигнал миру о войне в Украине.

Однако организаторы запретили ее показывать на сцене но сослались на то, что это музыкальный конкурс, а не встреча "Большой семерки".

Но после слов Псюка со сцены, Европейский языковой союз решил не дисквалифицировать украинскую команду. Они сказали, что "понимают всю боль украинского народа", а заявление Олега расценили "как гуманитарный призыв, а не политический".

К слову, за несколько часов до старта финала, президент Украины Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к украинцам, в том числе к тем, которые вынуждено находятся за рубежом.

"Сегодня финал Евровидения. Выступает наша группа Kalush Orchestra. Да, это не война, но тем не менее, для нас сейчас любая победа очень важна. Поэтому будем болеть за наших", - сказал Зеленский.

О чем песня Stefania

Конкурсная песня о Стефании считается "саундтреком войны" в социальных сетях. Пользователи активно используют ее в Instagram и TikTok для демонстрации взрывов и военных действий.

Хотя на самом деле композиция посвящена маме лидера Kalush Orchestra Стефании Псюк.

"Это песня о моей маме. Я никогда не посвящал ей песни, и вообще не уверен, что наши отношения были настолько тесными. Но я знаю, что она точно заслуживает на эту песню которую она еще даже не слышала!. Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил, и в прямом эфире я спел специально для нее еще раз", - говорил артист еще накануне Нацотбора.

Однако после полномасштабного вторжения России Stefania приобрела новые смыслы, хотя в тексте совсем не упоминается тема войны.

"Многие люди начали песню воспринимать как "Украина - моя мать", или просто скучать по своим матерям. И таким образом песня стала очень популярной. И сейчас, можно сказать, в сердцах очень многих украинцев. И очень много людей называют ее "песней нашей войны", как гимн", - комментирует Олег.

Где пройдет Евровидение 2023

Лидер KALUSH Orchestra Олег Псюк еще до финала выражал надежду, что Евровидение 2023 пройдет в единой, восстановленной и мирной Украине.

Более того, в интервью "Общественному" Олег проговорился: мечтает, чтобы следующий конкурс состоялся в его родном Калуше Ивано-Франковской области.

Мэр города Андрей Найда уже подтвердил, что готов провести здесь Евровидения, а местные жители уже собираются радушно принять иностранных гостей.

Вместе с тем некоторые калушане отмечают, что их город слишком маленький для проведения такого конкурса.

А вот в сети сотни украинцев, комментируя следующее место проведения конкурса, выражают веру в то, что Евровидение 2023 пройдет в украинском Мариуполе - освобожденном от российских оккупантов и отстроенном...

Как другие участники Евровидения поддержали Украину

Во время этого конкурса артисты из разных стран прямо со сцены выражали свою поддержку Украине.

Так, например, девушки из исландской группы Systur во время исполнения песни Með hækkandi sól (С восходящим солнцем) играли на музыкальных инструментах, украшенных украинскими флажками, а затем со сцены выкрикнули: "Мир Украине!"

А немец Малик Гаррис во время своего выступления был с гитарой сине-желтого цвета и с надписью "peace".