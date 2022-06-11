"Люди раскрылись": Ясинский – о Барских в ВСУ, клипе Могилевской в Буче и артистах "вне политики"

Это он сделал в свое время звезду из Светланы Лободы после ее разрыва с ВИА Грой, это он сделал из суперблондинки Оли Поляковой – "королеву ночи", хиты которой звучали из каждого утюга. К нему обращались Макс Барских, Наталья Могилевская, Tayanna, Jerry Heil и другие.

Михаил Ясинский – человек, к которому идут украинские артисты, когда им немного не хватает, чтобы "выстрелить". Именно это делает продюсер, эксперт в области продюсирования и продвижения – зажигает звезд шоу-бизнеса.

В интервью РБК-Украина генеральный директор компании Secret Service EA, продюсер Оли Поляковой, рассказал, что ждет украинский шоубиз, как он изменится после войны, будут ли звезды петь на русском, почему молчит Ани Лорак и о многом другом.

Во время войны шоу-бизнес полностью остановился? Перенесся ли на другие платформы? Например, Оля Полякова сейчас гастролирует по США... Каковы перспективы, что украинский шоубиз выйдет на мировой уровень?

Я не рассматривал бы концерты украинских артистов за рубежом как системный бизнес-процесс. Это скорее социальные события, связанные с общим потрясением, вынужденными переселенцами, поддержкой Украины государствами и народами Европы и других стран.

Перспектив выхода украинского шоубиза в мир пока я не вижу. Но это нормально! Возможен успех отдельных лиц за пределами Украины, и многие прилагают для этого большие усилия. Сегодня условия для этого есть. Но относительно системного успеха нашей индустрии за рубежом, то пока об этом говорить рано, и нам еще многое предстоит сделать, чтобы стать частью глобального музыкального рынка.

Вы общаетесь со Светланой Лободой сейчас? Что вы почувствовали, когда увидели, как она отреагировала на войну, называя себя "маленьким человеком", который ничего не может сделать?

Со Светланой мы не работаем и не общаемся с 2017 года, с тех пор как она перестала работать в Украине. Мне жаль, что ей приходится переживать такие сильные потрясения и такие разрушительные перемены в карьере.

Возможно, части украинской аудитории ее слова показались недостаточно точными. Но меня больше удивило, что эти слова вообще прозвучали. Учитывая поведение большинства российских артистов – это уже поступок. Но реакция аудитории соответствует определенной логике.

Что скажете о Евровидении? Были бы шансы у Kalush Orchestra одержать победу, если бы не война?

В этом году участники были гораздо интереснее финалов прошлых лет, и Kalush были на их фоне довольно сильные. У них классная песня, они были оригинальны, ни на кого не похожи, у них роскошный колеблющийся бит и припев, запоминающийся, спетый очень фирменным голосом. Это очень качественный шоубизнесовый продукт, который бы вошел в топ-10 в любом случае.

Скандал с Федишин и баллами Польше. Какой бы совет вы дали артистке, чтобы "отмыться" от этого?

Перестать оправдываться и спеть песню на польском языке о благодарности украинцам Польши за поддержку и помощь.

Наталья Могилевская сняла клип в разрушенной Буче, вызвав волну негатива, затем предложила ввести три языка в Украине. Почему артистка с таким опытом допускает промахи?

Ничего нового и ничего страшного не произошло. Наталья очень эмоциональная и темпераментная, и всегда была такой. Такие люди иногда бегут впереди паровоза, но именно это делает их интересными, за ними интересно наблюдать. Тут надо понять, простить и забыть.

Тем более в наше время информация живет не дольше трех дней. Завтра она выпустит удачную песню, скажет правильные слова и все будут громко хлопать в ладоши.

Макс Барских ушел в ВСУ. Это было его единоличное решение? Или все согласовывалось?

Все, что делает Макс с утра 24 февраля – исключительно его личные решения. Он вообще очень сильно изменился с того дня, стал взрослее, осмысленнее.

В последнее время, до войны, было иногда ощущение того, что мы не понимаем, куда движется его проект. Все стало привычным. Символично даже то, что именно 23 февраля мы проводили собрание, где обсуждали, что нам дальше делать и пытались найти новые смыслы в творчестве Максима.

Следующий день изменил все. Максим будто переродился и духовно наполнился, это видно по всему: по песням, по его интервью, общению с аудиторией.

Макс Барских в ВСУ (фото instagram.com/max_barskih)

Как думаете, почему молчат наши звезды в РФ: Ани Лорак, Регина Тодоренко, MARUV, Таисия Повалий? Есть ли шанс у них "отбелиться"?

Эти артисты так долго учились жить и работать по принципу "артисты вне политики", что в них со временем атрофировались все участки души, которые отвечают за эмпатию. Они задушили ее и теперь не понимают, не знают, что и как им делать. Возможно, они бы и хотели, но душевных сил, воли для этого не осталось.

Сами мысли о войне причиняют им дискомфорт. И поверьте: они очень стараются ничего не знать о происходящем – не читать, не говорить. Ведь для этого надо провести серьезную работу над собой, а это не про этих людей.

Сейчас они хотят заработать все, что еще возможно, а дальше будет, как будет. В крайнем случае, спрятаться где-нибудь на Бали и жить так, чтобы никто их не трогал.

Мы откажемся от российских исполнителей в эфире? Стоит ли на законодательном уровне это решать?

Это сложный вопрос и требует серьезной дискуссии, в которой принимали бы участие не только политики и чиновники, но и представители рынка. Очевидно, что мы должны ограничить наш рынок от продукции враждебного нам государства.

Но отдельные его представители могут быть лояльны к Украине, не поддерживать или критиковать войну и Кремль и, например, петь на украинском, или петь песни, написанные украинскими авторами и записанные в Украине, или, например, быть изданы украинской рекординговой компанией, что означало бы, что это уже часть нашей экономики. И мы же не будем давать всем, кто поддерживает нас, украинское гражданство!

Поэтому, если эти критерии являются исключительно политическими, то тогда нужно мониторить политические симпатии и исполнителей из США, Азии и Европы. Если это языковой вопрос, то критерии нужно также прорабатывать точнее.

А вдруг среди западных исполнителей, которые звучат на украинском радио, есть фанаты путина, любимцы российских олигархов или такие, для которых не все так однозначно?

В целом здесь много нюансов, но которые, к сожалению, не обсуждаются авторами таких законопроектов с представителями музыкального бизнеса.

Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)

Кто из украинских селебретис вас поразил во время войны своей позицией?

Подобного единства и проявления воли, патриотизма, смелости я не помню. И вряд ли было когда-то что-то подобное среди музыкантов и артистов. Есть те, кто на фронте, есть те, кто собирает фантастические средства и помощь для армии, есть те, кто на полевой кухне готовит еду для военных и волонтеров, проводят концерты. Это невероятное единение всех вокруг общего бедствия. Выделять здесь кого-то несправедливо. Люди раскрылись, и они великолепны.

Вот если говорить о творчестве в этот исторический момент, то наконец в музыке себя нашла Леся Никитюк. Она мечтала петь, но что-то с репертуаром было непонятно. А тут, что ни песня, то народный шлягер! Умница!

А кого из звезд вы после 24 февраля вычеркнули из своих контактов? Может быть, вы у кого-то теперь в "черном списке"?

Последние годы я полностью был погружен в развитие независимого украинского музыкального бизнеса. Поэтому уже довольно давно я ограничил свои контакты с российскими артистами и продюсерами. И признаюсь, мне даже некого было удалять в телефонной книге. Но в социальных сетях я отписался от тех, на кого был еще подписан: и от тех, кто поддерживает Кремль, и от тех, кто отмалчивается. Это не очень известные люди, а скорее функционеры.

Если раньше я еще был спортивный интерес следить за тем, как развивается их рынок, то теперь мне не интересно ничего и не интересен никто из них. Я не испытываю к ним никаких чувств, даже ненависти. Я хочу, чтобы мы о них забыли и больше не вспоминали.

Как думаете, украинские звезды дальше будут петь на русском?

Этот вопрос зависит от того, как будет складываться политическая повестка дня последующих лет. Если режим в Москве падет и произойдут глобальные изменения, выход войск, возвращение территорий, покаяние, депутинизация, будут выплачены репарации, и Россия станет дружественным для нас рынком сбыта украинской музыкальной продукции, то это возможно. То, как это происходило в Европе после Второй мировой войны.

Без этих изменений петь на русском украинским артистам с точки зрения бизнеса бесполезно. Какая-то часть украинской аудитории еще какое-то время будет потреблять русскоязычный музыкальный контент.

Но продвигать его в Украине качественно и результативно практически невозможно. Ни радио, ни ТВ, ни крупные издательства, ни популярные блогеры не будут активно поддерживать такие релизы, они будут теряться в украинском информационном пространстве. Украинские песни и песни на английском будут превосходить русскоязычные по уровню продвижения, и со временем последних будет все меньше, а их исполнители будут рисковать оказаться в нишевом сегменте.

У вас есть ряд звезд так называемого "второго эшелона": Tayanna, Jerry Heil, АГОНЬ. Чего им не хватает, чтобы "выстрелить"? Например, Яна Шемаєва с 2019 года так и не выпустила хита на уровне...

Сейчас ни для кого из артистов вообще не стоит вопрос "как выстрелить", чтобы это повлекло системный результат. Успех – это не популярная песня, которую сейчас можно выпустить, успех – это активная концертная деятельность, стриминги, рекламные контракты, тв-шоу, съемки клипов, промоушн, коммерческие результаты – все, что сейчас находится на паузе.

Сейчас надо хотя бы выжить, и не только в профессиональном смысле слова. Будущее туманно. Мы все верим в лучшее, однако понимаем, что музыкальный бизнес возобновится нескоро. Это будет другая реальность, другие условия для работы, другая аудитория, другие запросы и возможности рынка. Поэтому, думать о том, как покорить рынок будущего, которое сегодня невозможно прогнозировать, будем в будущем.

Вы и ваша семья перешли на украинский язык?

Полностью перешли в переписке, в написании постов и комментариев, общении в общественных местах. Для нас это определенный челлендж, особенно для старших членов семьи, но нам нравится этот процесс.

Подскажу один лайфхак, который ускорит переход на украинский. Заключается он в том, чтобы представить себя человеком, который не понимает русский язык. Мягко дайте понять собеседнику, что ответите вы только в том случае, если к вам обратиться на украинском. Если бы мы были в другой стране.

Таким образом, если собеседник хочет, чтобы вы его поняли, то пусть постарается и выведет вас из русскоязычного пространства хотя бы в рамках одного разговора. Очень помогает обоим собеседникам освоить язык в быту!

Михаил Ясинский (фото: Secret Service EA)