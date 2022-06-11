Ясинський розповів, як Федишин "відмитися" після скандалу з балами Польщі на Євробаченні

На думку знавця музичної індустрії, Ірині треба припинити виправдовуватися.

"Перестати виправдовуватися та заспівати пісню польською мовою про подяку українцям Польщі за підтримку та допомогу", - порадив Ясинський.

Висловився продюсер і про інший резонансний випадок, який розбурхав суспільство. Мова йде про висловлювання Світлани Лободи в перші дні війни. Вона назвала себе "маленькою людиною", яка нічого не може зробити, і лише через місяць вказала прямо ворога, заявивши, що це Росія напала на Україну.

Світлана свого часу стала підопічною Ясинського і саме він "запалив" її зірку після виходу з ВІА Гри.

Продюсер з Лободою не спілкується з 2017 року, але він все ж назвав слова Світлани "вчинком".

Фото: Світлана Лобода з Михайлом Ясинським (facebook)

"Мені шкода, що їй доводиться переживати такі сильні потрясіння і такі руйнівні зміни у кар'єрі. Можливо, частині української аудиторії її слова видалися недостатньо точними. Але мене більше здивувало, що ці слова взагалі прозвучали. З огляду на поведінку більшості російських артистів - це вже вчинок. Але реакція аудиторії відповідає певній логіці.

Деталі скандалу Федишин з Євробаченням

Перемога KALUSH на Євробаченні 2022 була затьмарена скандалом з низькими оцінками українського журі країнам, які підтримують Україну під час війни. Зокрема, Польщі, та Литві.

Сильного розголосу це набуло після того, як співачка Ірина Федишин почала виправдовуватися, мовляв, вона то поставила 10-ку Польщі, а звідки взявся нуль - не розуміє. Дійшло до того, що артистку назвали "зрадницею і рашисткою".

Кінець-кінцем, Федишин заявила про збій системи голосування і зазначила, що інші країни теж дали не найвищі оцінки для представника Польщі.

Крапку у скандалі поставив Володимир Зеленський, сказавши під час виступу у Верховній Раді в день візиту Анджея Дуди, президента Польщі, що "що український і польський народи поставили один одному 12 балів - сьогодні й назавжди".

Фото: Михайло Ясинський (Secret Service EА)

Для довідки

Компанія Secret Service Entertainment Agency була створена Михайлом Ясинським у 2007 році. Вона спеціалізується на менеджменті артистів і представників шоу-бізнесу. У портфелі компанії співпраця з Олею Поляковою, Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Наталею Могилевською, Олегом Винником, Tayanna, Loboda, групою Агонь, Jerry Heil і багатьма іншими.

У 2013 році Михайло Ясинський підписав продюсерський контракт з українською співачкою Олею Поляковою. Після цього співачка знайшла свою нішу й стала мегазіркою.