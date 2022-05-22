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Зеленский закрыл тему скандала на Евровидении: украинцы и поляки поставили друг другу 12 баллов

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Воскресенье 22 мая 2022 19:11
Зеленский закрыл тему скандала на Евровидении: украинцы и поляки поставили друг другу 12 баллов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Владимир Зеленский поставил точку в скандале вокруг голосования украинского жюри для Евровидения 2022, которые не дали ни одного балла некоторым странам, в том числе Польше, оказывающим нам поддержку во время войны. Глава государства отметил единство двух народов, которое никто не может нарушить.

Об этом президент Украины заявил в Верховной Раде, где сегодня также выступал его польский коллега Анджей Дуда.

"Единство наших народов должно остаться постоянной величиной. Ни сейчас, ни в будущем никто не имеет права нарушить это единство. Ни наши политики, ни вражеские агенты, ни даже члены жюри на Евровидении", - отметил он.

Зеленский добавил, что украинский и польский народы "поставили друг другу 12 баллов - сегодня и навсегда".

Глава украинского государства также поблагодарил за поддержку всех поляков, назвав народы - побратимами, а страны - сестрами.

Видео: выступления Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Верховной Раде

Почему возник скандал после Евровидения 2022

Вскоре после завершения международного музыкального конкурса, в котором победу нашей стране принесла группа KALUSH Orchestra с песней "Стефания", украинское сообщество возмутилось решением жюри по оценкам. Многих особо обидело то, что Украина не дала ни одного балла Польше, Литве и другим странам, которые сейчас поддерживают наших соотечественников в тяжелый период.

По правилам Евровидения, у каждой страны было свое экспертное жюри, которые распределяли баллы другим участникам конкурса. Максимальное количество - 12 баллов.

Экспертное жюри от Украины по итогам конкурса дали 12 баллов - Великобритании, 10 - Португалии, 8 - Нидерландам, 7 - Греции, 6 - Швейцарии, 5 - Азербайджану, 4 - Швеции, 3 - Австралии, 2 - Армении, 1 - Чехии.

Позже член жюри певица Ирина Федишин попыталась оправдаться за скандал, приведя объяснения низким оценкам артисту из Польши.

Также мы писали, что даже появилась петиция с призывом к Зеленскому отменить Евровидение 2023 и отдать победу в конкурсе Польше.

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Владимир Зеленский Евровидение 2022
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