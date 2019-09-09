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Синоптик розповіла про різку зміну погоди: коли чекати холодів

STYLERЖиття    09.09.2019 - 11:31
Синоптик розповіла про різку зміну погоди: коли чекати холодів
Погода в Україні і Києві на тиждень (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчий тиждень зіпсується

Погода в Україні в найближчі дні все ще буде радувати жителів країни молодим бабиним літом, але вже зовсім скоро ситуація кардинально зміниться. Про це на своїй Facebook-сторінці написала Наталка Діденко.

Синоптик прогнозує, що у вівторок, 10 вересня, в Україні буде панувати справжнє бабине літо з сухою малохмарною погодою. Хіба що на Закарпатті та в Карпатах можуть пройти невеликі дощі.

Температура повітря буде коливатися в межах +24... +29 градусів. Вітер буде спокійним - від 3 до 8 метрів в секунду, але на Заході та Приазов'ї очікуються пориви до 15 метрів в секунду.

Синоптик розповіла про різку зміну погоди: коли чекати холодів

Погода в Україні і Києві на тиждень (фото: facebook.com/tala.didenko)

У Києві у вівторок, 10 вересня, буде чудова погода - сухо, малохмарно, повітря прогріється до +27 градусів.

А вже на вихідних, 14-15 вересня погода сильно зміниться - очікується істотне похолодання й опади.

"В найближчі вихідні будемо трястися від холоду і навіть побачимо дощ", - пише Наталка Діденко.

Синоптик розповіла про різку зміну погоди: коли чекати холодів

Погода в Україні і Києві на тиждень (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню зиму і холодну сніжну осінь в Україні.

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