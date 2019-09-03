ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Охотники за ураганами сняли Дориан изнутри: потрясающее видео из "глаза" стихии

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 09:09
Охотники за ураганами сняли Дориан изнутри: потрясающее видео из "глаза" стихии
Ураган Дориан (коллаж: РБК-Украина)

Ураган Дориан приблизился к берегам Флориды

Ураган Дориан обрушился на Багамские острова и уже забрал жизни как минимум пяти человек. А сегодня, 3 сентября, стихия пятой категрии должна обрушиться на американский штат Флорида.

Очевидцы рассказывают, что "ураган гудит, как мотор самолета". В самый пик стихии сила ветра достигала 320 километров в час (88 метров в секунду). На Багамах разрушено около 13 тысяч домов.

Власти США отменили около 1000 авиарейсов. А Дональд Трамп перенес поездку в Польшу, где кроме всего прочего должен был встретиться с Владимиром Зеленским.

Ураган Дориан (видео: YouTube/VOA News)

Охотнику за ураганами и метеорологу Гаррету Блэку удалось сделать потрясающие кадры, сделанные в самом центре природной стихии. Видео было снято, когда ураган свирепствовал над Багамами.

На снятых с самолета материалах видно сплошную стену облаков с пробелом, сквозь которую светит солнце и видно голубое небо.

Ураган Дориан (видео: YouTube/6abc Philadelphia)

Блэк рассказал, что видел молнии, а также измерил скорость ветра "Дориана", когда ураган нанес удар по островам - она составила 297 км/час. "Это совершенно ужасно и катастрофически. Особенно для Багамских островов", - признал он.

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало видеозапись, как выглядит ураган "Дориан" из космоса, в тот момент, когда он только готовился ударить по Багамских островах.

Ураган Дориан (видео: YouTube/NASA)

Ранее мы писали о том, что по Европе пронесся мощный торнадо. В результате стихии 14 человек получили различные травмы, около 100 домов полностью разрушены. В сети публикуют фото и видео последствий стихийного бедствия.

Ураган "Дориан" повредил и разрушил около 13 тыс. жилых домов Трамп заявил, что ураган "Дориан" может стать мощнейшим из случавшихся ранее
Новости Украины ураган
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь