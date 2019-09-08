Зальет дождями: где в Украине разгуляется мощный циклон

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в первый рабочий день будет преимущественно комфортной, но не повсюду

Погода в Украине в понедельник, 9 сентября, принесет тепло и легкую облачность на большинство территорий. Но кое-где завтра ожидается настоящий ливень. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, завтра в Закарпатской области возможны сильные дожди. При этом температура воздух снижаться не будет - ожидается от +26 до +28 градусов (ночью +13... +15).

На остальной территории страны завтра осадки не предвидятся - будет переменная облачность.

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Самая низкая температура завтра на Западе и Востоке страны - от +23 до +27 по Цельсию. Ночью +11... +15 градусов.

Холодная ночь, напоминающая о близости осенних погодных перемен, ожидается в Харьковской (+10... +12), Донецкой и Луганской областях - от +8 до +10 градусов.

На остальной территории ​​​​температура воздуха по стране будет колебаться в пределах +25... +29 градусов. В ночное время от +11 до +16.

В Киеве в понедельник от +26 до +28 градусов, ближайшей ночью +13... +15 тепла. Осадки не предвидятся, переменная облачность.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали украинцам, какая осень ожидается в 2019 году.

Также мы писали, что известный украинский астролог пророчит раннюю зиму и холодную снежную осень в Украине.