Синоптик розповіла, як довго в Україні триватиме бабине літо

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні продовжує радувати теплою вдачею

Погода в Україні у середу, 11 вересня, буде під впливом двох потужних антициклонів, які прийдуть у нашу країну зі сходу і заходу. Дія фронтів забезпечить малохмарну суху погоду. Про це на своїй сторінці у Facebook написала Наталка Діденко.

Крім того, за словами синоптика, така ж ситуація запанує практично по всій Європі, крім Великобританії, країн Скандинавії та місцями в Середземномор'ї, де очікуються дощі.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Температура повітря також буде комфортною - від +25 до +29 протягом дня. Вітер дуже слабкий - від 3 до 8 метрів в секунду.

Жителям столиці завтра буде складно усидіти вдома або в офісі. Синоптик прогнозує, що в Києві 11 вересня не буде опадів, але і сильної спеки теж не очікується - температура близько +27 градусів.

Але молоде бабине літо закінчиться вже на вихідних. В суботу-неділю підуть дощі і суттєво похолодає. А на Півдні, Сході та в більшості центральних областей на вихідних тепло все ще затримається.

Погода в Україні (фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики розповіли українцям, яка осінь очікується в 2019 році.

Також ми писали, що відомий український астролог пророкує ранню і холодну сніжну зиму осінь в Україні.