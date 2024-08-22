Усі скандали з Волошиним, який втік з України. Починав з хайпу на дітях і "докотився" до "Миротворця"

З чого починав блогер

Волошин народився у 1997 році, він виріс у Бердичеві. У нього є молодший брат, мати та вітчим. З батьком він не спілкується.

Спочатку Волошин розповідав в соцмережах про ведення бізнесу та займався продажем речей. Але потім, у 2021 році, він вирішив хайпувати. І перший гучний скандал в його біографії - відео, на якому він спочатку подарував дівчинці iPhone, а потім вирішив його забрати.

Після цього Волошину довелося виправдовуватися. Він почав говорити, що на відео були актори. Тоді його ім'я вперше почали активно "форсити" в Telegram-каналах та ЗМІ.

Волошин і Трінчер (скріншот)

До речі, в той час він вже зустрічався з Анною Трінчер. Волошин та його обраниця не приховували стосунки, а вже згодом він їй освідчився. Співачка говорила, що її родина була проти шлюбу.

Шлюб та розлучення з Трінчер

Втім, у 2021 році блогери усе ж одружилися. Навіть під час церемонії Волошин вирішив хайпувати, а тому влаштував пранк. Він найняв чоловіка, який прийшов на весілля та влаштував скандал. Сама співачка була не в захваті.

Весілля Трінчер та Волошина (фото: instagram.com/annatrincher_official)

У шлюбі пара прожила приблизно рік. Вже у 2023 році Трінчер та Волошин оголосили про розлучення. Вони довго ігнорували чутки про проблеми в стосунках, а потім вирішили розповісти про це у спільному подкасті, завдяки цій темі відео зібрало понад мільйон переглядів.

Що робив Волошин на тлі повномасштабної війни

Після 24 лютого 2022 року блогер засуджував російську агресію та розповідав, що допомагає армії.

Також Волошин пояснював, чому не пішов на фронт. Він запевняв, що приносить набагато більше користі в тилу.

"Я знаю, що я тут не ризикую нічим. Вони ризикують життям. Але я розумію, що якщо будуть такі як я тут, які заробляють і акумулюють ці кошти, то пацанам там точно буде легше, точно буде простіше, тому що скільки ми передали цих машин, скільки ми передали коштів, скільки ми зробили всього для них", - казав Олександр.

Скандали з Волошиним (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Паралельно з цим Волошин випускав пісні та розповідав про свій стан після розлучення. Він говорив, що його проблеми з психічним здоров'ям призвели до розриву стосунків з Трінчер.

У січні Волошин потрапив в черговий скандал. ЗМІ звинувачували його в тому, що він влаштував собі відпочинок в Мексиці, а з України нібито виїхав як волонтер.

Влітку цього року Олександр оскандалився заявами про необхідність перемовин. В день ракетного удару по "Охматдиту" Волошин казав, що українцям треба "бути хитрішими та домовлятися". Після цього блогер "загримів" до бази "Миротворець".

Волошин в базі "Миротворець" (скріншот)

Потім Волошин відкрив збір коштів на допомогу дітям, які постраждали внаслідок удару окупантів по "Охматдиту". І тут на нього чекав новий скандал. Блогера почали звинувачувати в тому, що він нібито вкрав ті гроші. Сам Волошин спростував усі закиди та показав докази того, що донати він не привласнив.

Але вже згодом він почав говорити, що отримує погрози. На якийсь час він "зник" з соцмереж та навіть видалив усі дописи. З'явилися чутки, що Олександр просто втік за кордон. Втім, 22 серпня Волошин вперше звернувся до фанів.

Він підтвердив втечу з України й спробував виправдати себе тим, що почав критикувати владу й розповів про цькування.