Куди зник блогер Волошин та чому в мережі говорять про його втечу з України (фото)

Український блогер Олександр Волошин раптово зник із соцмереж. Нині на його сторінці в Instagram не знайти жодного поста чи інформації, яка була там раніше.

Зникнення із соцмереж

Так, якщо зайти на сторінку інфлюенсера в Instagram, то можна побачити, що там практично нічого не залишилося. Лише його кількість підписників з відміткою в 1 млн, позначені із зіркою фотографії, а також активне посилання на його звіт по благодійності.

Скриншоти зі сторінки Олександра в Instagram

Telegram-канал "Гувернантка" також повідомляє про те, що Олександр архівував усі свої відео на YouTube-каналі. Йдеться про подкаст "Формула Волошина", і тепер їх можна відшукати лише на інших каналах.

Пост з Telegram-каналу "Гувернантка" (Фото: t.me/vasha_guvernantka)

Окрім того, у тому ж джерелі йдеться про те, що нині відомий українець обрав "позапублічне іспанське життя". Там опублікували і знімки Волошина, зроблені у літаку та аеропорту Іспанії.

Можна побачити, що той був у чорній футболці, джинсах та кепці, а на шиї виднілися його татуювання.

Фото Олександра, які з'явилися в мережі (Фото: t.me/vasha_guvernantka)

Сам інфлюенсер свою втечу вирішив ніяк не коментувати, проте напередодні цього він кілька разів влаштовував опитування у Telegram-каналі з приводу мобілізації.

"Ви боїтесь, що вас або ваших близьких заберуть воювати без вашого бажання? (анонімно)?", - йшлося в одному з опитувань.

Опитування, яке влаштовував блогер (скриншот)

Скандали та критика, які цьому передували

У липні Волошин опинився у базі Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України "Миротворець", де зазвичай опиняються затяті пропагандисти.

На сайті говорилося, що причиною стала участь Олександра в актах гуманітарної агресії проти нашої країни, поширення російської пропаганди, участь в інформаційно-психологічній спецоперації Росії проти України, замах на незалежність та територіальну цілісність України. Його назвали "пособником російсько-фашистських загарбників та окупантів".

Волошин у базі "Миротворця" (фото: myrotvorets.center/criminal/)

Сам Олександр, дізнавшись таку інформацію про себе, був шокований.

"Я не знаю, як мені реагувати на це, кожен день відбуваються події, які роблять мене в очах тих людей, які не бачили всієї ситуації, ворогом, і змушують мене виправдовуватись", - писав Волошин.

"Не знаю, що далі робити та що очікувати, але судячи з усього, це далеко не фінал. Чесно кажучи, дуже хотілось би вимкнути цей стрьомний фільм та стерти його з памʼяті… принаймні зі своєї", - також зауважував він.

Олександр вирішив позбутися публічності (Фото: instagram.com/voloshyn_xx)

До внесення у "Миротворець" призвела реакція блогера на обстріл окупантами дитячої лікарні "Охматдит". Тоді він закликав піти на поступки Росії, аби зупинити війну та вбивства. Після цього, зауважував зірка соцмереж, він почав отримувати погрози.

Крім того, багато хто з його відомих колег, знайомих та друзів публічно його розкритикував. Проте були й ті, хто став на його сторону.