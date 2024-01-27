Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

Після скандалу з відпочинком чоловіка блогерки Тані Пренткович на Мальдівах, почали випливати на поверхню цікаві подробиці про інших зіркових "волонтерів". Тепер увага прикута до ексчоловіка Анни Трінчер Олександра Волошина, який, ймовірно, також нещодавно виїжджав у відпустку за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Джокер".

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Так, у мережі шириться фото, де зображений Волошин в аеропорту. Поряд з ним стоїть валіза з капелюхом.

Олександр Волошин в аеропорту (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Також з’явилися документи, в яких вказано, що Олександр перетинав кордон як волонтер (через систему "Шлях"), аби доставити якийсь вантаж для ЗСУ.

Волошин виїжджав за кордон як волонтер (фото: t.me/joker_ukr)

Крім того, у листі зазначено, що інфлюенсер належить до благодійного фонду "Стійкість людей".

Волошин виїжджав за кордон як волонтер (фото: t.me/joker_ukr)

Повідомляється, що справжнім мотивом блогера була відпустка у Мексиці.

До слова, знімок з аеропорту бізнесмен поки не прокоментував. Однак після оприлюдненої інформації дещо змінив у своєму профілі в Instagram.

Він додав вкладку з вибраними сторіс, зробивши акцент на тому, що дуже допомагає армії.

Instagram Олександра Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)