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Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

Субота 27 січня 2024 09:43
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Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)
Автор: Іванна Пашкевич

Після скандалу з відпочинком чоловіка блогерки Тані Пренткович на Мальдівах, почали випливати на поверхню цікаві подробиці про інших зіркових "волонтерів". Тепер увага прикута до ексчоловіка Анни Трінчер Олександра Волошина, який, ймовірно, також нещодавно виїжджав у відпустку за кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Джокер".

Деталі

Так, у мережі шириться фото, де зображений Волошин в аеропорту. Поряд з ним стоїть валіза з капелюхом.

Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

Олександр Волошин в аеропорту (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Також з’явилися документи, в яких вказано, що Олександр перетинав кордон як волонтер (через систему "Шлях"), аби доставити якийсь вантаж для ЗСУ.

Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

Волошин виїжджав за кордон як волонтер (фото: t.me/joker_ukr)

Крім того, у листі зазначено, що інфлюенсер належить до благодійного фонду "Стійкість людей".

Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

Волошин виїжджав за кордон як волонтер (фото: t.me/joker_ukr)

Повідомляється, що справжнім мотивом блогера була відпустка у Мексиці.

До слова, знімок з аеропорту бізнесмен поки не прокоментував. Однак після оприлюдненої інформації дещо змінив у своєму профілі в Instagram.

Він додав вкладку з вибраними сторіс, зробивши акцент на тому, що дуже допомагає армії.

Ексчоловік Трінчер виїжджав на відпочинок у Мексику: у мережі з’явилися фотодокази

Instagram Олександра Волошина (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Нещодавно фотографи Ліберови показали Авдіївський фронт та "підкололи" Пренткович за Мальдіви.

Також лейтенант ЗСУ прокоментував відпочинок чоловіка блогерки за кордоном.

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