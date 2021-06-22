Блогер Волошин исчез после позора с девочкой и iPhone: всплыло полное видео "акции"

После того как знаменитый TikTok-блогер с миллионной армией подписчиков Александр Волошин опозорился в Киеве с подарком девочке нового iPhone 11, его аккаунты были заблокированы. Сам он перестал выходить на связь - даже его девушка, также известный блогер, Анна Тринчер, забила тревогу.

Позже в сети всплыло полное видео "акции", а также появилось предположение, что Волошин просто решил хайпонуть. Что же произошло на самом деле - читайте ниже в нашем материале.

Кто такой Александр Волошин и что произошло в Киеве

Александр Волошин - известный TikTok-блогер с 1,2 млн подписчиков здесь и еще 1,4 млн в Instagram. Его видео очень популярны среди девочек-подростков. Встречается он с не менее известной блогершей-красавицей Анной Тринчер.

На днях Саша решил устроить "акцию невиданной щедрости" и подарить новенький iPhone 11 одному из своих подписчиков. Он ходил по центру Киева и спрашивал у людей, подписаны ли они на его TikTok, и первой, кто сказал "да" оказалась совсем маленькая девочка, гулявшая с мамой.

Волошин вручил ребенку смартфон стоимостью 20 тысяч гривен, пообнимался с ребенком, а после того, как камера выключилась, попросил отдать гаджет обратно. Но мама девочки оказалась упрямой. Она тоже включила камеру и записала весь позор на видео. Щедрый блогер сначала просил отдать телефон, мол, это реквизит, объяснял все розыгрышем, предлагал за его возврат две тысячи, и в конце-концов стал вырывать iPhone у девочки из рук.

Видео: Александр Волошин подарил ребенку iPhone, а потом забрал его

После скандала пострадала возлюбленная Волошина, а сам он исчез

После инцидента девушку Волошина Анну Тринчер, также известного блогера, стали забрасывать тонной сообщений с хейтом. Она попросила перестать ее "бомбить", так как не знает, как это все получилось.

Аня говорит, что Саша пропал и на связь не выходит.

"Я уверена, что Саша далеко не глупый мальчик, и такого просто не могло произойти. Я все равно буду за него. Все равно буду его поддерживать, что бы ни произошло, я буду на его стороне", - добавила она.

Видео: Блогер Александр Волошин пропал после скандала с девочкой и iPhone

Вскоре всплыл якобы новый аккаунт Волошина. А сам он пообещал рассказать, что же произошло на самом деле.

Мой аккаунт блокнули! Закрыл профиль от неадекватов. Разбираюсь в ситуации в stories, сегодня разоблачение", - Написал блогер на своем якобы новом аккаунте в Instagram.

Аккаунты Александра Волошина были заблокированы

Это ради хайпа?

Тем временем, многие юзеры считают видео с Волошиным обыкновенной постановой.

"Голимая постанова - хайпонуть на скандале. Полная фигня. Не хотела бы женщина отдавать телефон, забрала бы из рук ребенка телефон в свои руки, убрала в сумку, вопрос закрыт. Они следовали сценарию: "м*дак должен забрать телефон у ребенка". Блогер, какой бы он не был тупой, прекрасно понимает, что его снимают, это опубликуют и поднимется волна гнева. Если бы он этого не хотел, он бы этого не допустил. И главное, что результат достигнут. Потом, он покается, подарит телефон еще лучший и еще велосипед и будет и хорошим, и популярным", - предположил один из комментаторов.