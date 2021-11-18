Анна Тринчер собралась замуж, но ее семья против: "не позвонили, не пригласили"

Анна Тринчер выходит замуж за блогера Александра Волошина. Актриса и певица уже получила от него предложение руки и сердца в самом романтическом стиле. Правда, семья девушки не поддержала эту идею, считают, что слишком рано.

Предложение Саша сделал в Турции

Волошин сделал предложение Тринчер 22 октября, но начал готовить все заранее. Анна рассказала подробности того, как все происходило.

"Мы приехали к торговому центру; я осталась в машине на парковке, а Саша вышел, но попросил меня снимать на телефон, если я вдруг увижу что-то необычное. Ко мне подошел оператор… И тут выезжают 40 байкеров! Становятся в два ряда, последним выезжает Саша… Как настоящий принц! Но не на белом коне, а на черном байке и с букетом роз размером с меня", - поделилась Анна.

Семья Тринчер не поддерживает свадьбу

Мама Анны на момент предложения руки и сердца Саши уехала в Испанию и поэтому не присутствовала в этот важный момент. Возможно, это ее немного обидело и она не восприняла известие о свадьбе дочери с энтузиазмом. Потом она все равно узнала о событии и позвонила с выяснениями отношений.

"На само предложение моя мама отреагировала достаточно, ну, не то, чтобы негативно… Но обижена, что ей не сообщили, ее не пригласили, не подождали... Бабушка также против свадьбы, наверное, ей кажется, что рановато. Я не знаю ее мотивов непринятия моей жизни. Моя тетя тоже никак не отреагировала", - призналась звезда.

Пока что парочка не называет дату свадьбу, но анонсирует яркое событие, которое запомнится всему медийному миру.

"Мы пока не приступали к подготовке, сейчас на повестке дня рассказать об этом в социальных сетях и медиамире. Поэтому пока не было возможности мысленно приступить к подготовке самого действия. Я думаю, что буквально после Нового года начнем собирать команду организаторов", - сказала Тринчер.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: Instagram)