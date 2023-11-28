ua en ru
Вт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Саша прийняв це рішення". Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

Вівторок 28 листопада 2023 16:10
UA EN RU
"Саша прийняв це рішення". Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео) Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер розлучається з блогером та бізнесменом Олександром Волошиним через рік після весілля.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням відео-подкаст, який оприлюднила на YouTube-каналі виконавиця.

Трінчер і Волошин розлучаються

Після багаточисленних чуток про розрив подружжя все ж вирішило з перших уст повідомити прихильникам, що вони більше не разом.

&quot;Саша прийняв це рішення&quot;. Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Так друзі, наша історія закінчена. Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати “нас” з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", - підписала відео Анна.

За словами артистки, рішення розійтися прийняв Олександр.

Півроку тому у пари почався важкий кризовий період.

Саме тоді у бізнесмена діагностували депресивний обсесивно-компульсивний розлад.

Для довідки

Анна Трінчер та Олександр Волошин познайомилися у червні 2020 року, весною 2021-го пара почала зустрічатися.

У цьому ж році блогер запропонував співачці одружитися.

&quot;Саша прийняв це рішення&quot;. Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Однак останнім останнім часом у мережі почали обговорювати їхнє розлучення через рік після весілля.

Але пара спростовувала усі чутки про розрив, наголошуючи на тому, що у них просто тимчасові труднощі у стосунках.

Нещодавно ми розповідали, що Тищенко розлучається з 28-річною дружиною.

Також Камалія чесно зізналася, в яких стосунках залишилася з ексчоловіком після розриву.

Читайте РБК-Україна в Google News
розлучення Анна Тринчер звезды шоу-бизнеса