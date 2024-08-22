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Волошин підтвердив втечу з України: "Повертатися не планую"

Четвер 22 серпня 2024 19:16
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Волошин підтвердив втечу з України: "Повертатися не планую" Волошин вже за кордоном (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Скандальний блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин підтвердив, що втік з України. Він зазначив, що пішов на це нібито вимушено.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Волошин заявив у новому відео, яке вже вийшло на його YouTube-каналі.

Що сказав блогер

"Всі і так знають, що я виїхав. Одразу скажу, що поки ця система при нашій владі, я повертатись не планую", - заявив Волошин.

При цьому він вирішив розповісти, що відбувалося у його житті протягом останніх двох місяців. За словами Волошина, все почалося з побиття його охоронця, невідомі нібито напали на чоловіка, який на нього працює.

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин підтвердив втечу з України (скріншот)

Після цього Олександр вирішив перевірити, чи не став він об'єктом стеження. І в його автівці нібито знайшли інструменти для прослуховування.

А вже потім, коли РФ вдарила по "Охматдиту", Волошин публічно заявив про так звану необхідність перемовин. На думку блогера, потрібно "домовлятися".

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин закликав до перемовин з РФ (скріншот)

І це, заявив Олександр, після нього казали політики та інші публічні персони. Але хейт полився на нього.

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин пояснив, чому втік (скріншот)

Коли ж Волошин відкрив збір на "Охматдит" та зібрав понад 5 мільйонів гривень, він дізнався, що маленьких пацієнтів перевели до інших медичних установ, а тому вирішив надіслати допомогу "адресно". Паралельно з цим, стверджує блогер, його почали звинувачувати у тому, що він вкрав ці донати.

За словами блогера, він відчував на собі тиск. А потім він нібито зустрівся з людиною, яка обіцяла "вирішити всі питання" Волошина, але в обмін на просування благодійного фонду, назву якого він розкривати не став. "Питання" не вирішувались, а потім, як заявив Олександр, йому сказали організувати збір, але ніяких умов та деталей він не отримав.

Волошин підтвердив втечу з України: &quot;Повертатися не планую&quot;

Волошин заговорив про цькування (скріншот)

Протягом усього відео блогер демонстрував скріншоти, на яких хизувався "підтримкою" від фанів, а також погрози від хейтерів. Хто саме обіцяв "вирішити" його проблеми, а також як йому вдалося перетнути кордон - він, звісно ж, не розповів.

Втім, наприкінці відео Волошин запевнив, що планує і далі щось робити для допомоги Україні. Також він поскаржився на погрози від військових та заявив, що суспільство не має критикувати ухилянтів й тих, хто втік за кордон або ж потонув у Тисі під час спроб втекти.

Чим далі планує займатися скандальний блогер - невідомо. Але в коментарях під його дописом в Instagram юзери вже пишуть, що думають про його вчинок. Зокрема, користувачі зазначили:

  • "Бридко. Скільки податків не сплачено, не хочеш розповісти? А допомога ЗСУ - це не геройство, а вже реалії та обов'язковий пункт у житті свідомого українця. І дітям з "Охматдиту" допоміг не ти, а люди, які донатили"
  • "Тобто ти вкрало ці гроші і втекло за кордон? Не витягнув цю війну і незаконно злиняв в теплі краї?"
  • "Дуже дивно, коли людина може спокійно виїхати за кордон, в той час, коли інші його віку не мають такої можливості. Чи для окремих верст населення є привілеї для виїзду?".

До слова, раніше Сумська розповіла про вчинок рідної сестри, який зробив їй боляче.

Окрім цього, нещодавно Дантес зробив несподівану заяву про загадкову Klavdia Petrivna.

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