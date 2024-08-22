Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: "І незабутніх забула"
Співачка та блогерка Анна Трінчер, яка офіційно розлучилася з Олександром Волошиним на початку цього року, заінтригувала фанів. Зірка показала подарунок, який її сильно вразив.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram співачки.
Що подарували Трінчер
Так, зранку артистка похизувалася у Stories презентом. Кур'єри привезли їй три величезних букети квітів. Розкішні троянди у кошиках були з "посланням".
На кожному букеті була літера, і всі три склалися в її ім'я - Аня. Співачка не приховувала, що дуже зраділа.
"Такого мені ще ніколи в житті не дарували", - написала Трінчер.
Трінчер похизувалася розкішним подарунком (скріншот)
Після цього зірка заінтригувала ще більше. Вона раптово пригадала про Волошина, який нібито "зник" з соцмереж на тлі чуток про так звану втечу. І вже ввечері Трінчер обіцяє розповісти дещо цікаве.
Співачка раптово пригадала про Волошина (скріншот)
А після цього артистка зробила декілька кадрів біля букетів. При цьому вона показала, як хтось дає їй обручку, яку вона вдягла на безіменний палець.
"І незабутніх забула", - підписала ці кадри Трінчер.
Трінчер показалася з обручкою (скріншоти)
Хто саме подарував Анні квіти та чи дійсно їй хтось освідчився - невідомо. Втім, схожа обручка вже неодноразово "світилася" на фото Трінчер, хоча й на іншому пальці.
Розлучення Трінчер та Волошина - що відомо
Пара одружилася у 2022 році. Церемонія відбувалася у Києві, а гучне весілля вони планували влаштувати вже пізніше, не на тлі повномасштабної війни РФ проти України.
Трінчер та її колишній (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Втім, вже згодом Трінчер та Волошин розлучилися. При цьому причину розриву пара чітко не озвучила.
"Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати “нас” з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", - коментувала розлучення Трінчер.
До слова, раніше Макс Барських спровокував чутки про зміни в особистому житті.
Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що відома ведуча вперше за довгий час повернулася до України.