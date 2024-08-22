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Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: "І незабутніх забула"

Четвер 22 серпня 2024 15:36
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Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: "І незабутніх забула" Трінчер та Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка та блогерка Анна Трінчер, яка офіційно розлучилася з Олександром Волошиним на початку цього року, заінтригувала фанів. Зірка показала подарунок, який її сильно вразив.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram співачки.

Що подарували Трінчер

Так, зранку артистка похизувалася у Stories презентом. Кур'єри привезли їй три величезних букети квітів. Розкішні троянди у кошиках були з "посланням".

На кожному букеті була літера, і всі три склалися в її ім'я - Аня. Співачка не приховувала, що дуже зраділа.

"Такого мені ще ніколи в житті не дарували", - написала Трінчер.

Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: &quot;І незабутніх забула&quot;

Трінчер похизувалася розкішним подарунком (скріншот)

Після цього зірка заінтригувала ще більше. Вона раптово пригадала про Волошина, який нібито "зник" з соцмереж на тлі чуток про так звану втечу. І вже ввечері Трінчер обіцяє розповісти дещо цікаве.

Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: &quot;І незабутніх забула&quot;

Співачка раптово пригадала про Волошина (скріншот)

А після цього артистка зробила декілька кадрів біля букетів. При цьому вона показала, як хтось дає їй обручку, яку вона вдягла на безіменний палець.

"І незабутніх забула", - підписала ці кадри Трінчер.

Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: &quot;І незабутніх забула&quot;

Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: &quot;І незабутніх забула&quot;

Трінчер показалася з обручкою на пальці і раптово пригадала про Волошина: &quot;І незабутніх забула&quot;

Трінчер показалася з обручкою (скріншоти)

Хто саме подарував Анні квіти та чи дійсно їй хтось освідчився - невідомо. Втім, схожа обручка вже неодноразово "світилася" на фото Трінчер, хоча й на іншому пальці.

Розлучення Трінчер та Волошина - що відомо

Пара одружилася у 2022 році. Церемонія відбувалася у Києві, а гучне весілля вони планували влаштувати вже пізніше, не на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

"Саша прийняв це рішення". Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

&quot;Саша прийняв це рішення&quot;. Трінчер розлучається з Волошиним через рік після весілля (відео)

Трінчер та її колишній (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Втім, вже згодом Трінчер та Волошин розлучилися. При цьому причину розриву пара чітко не озвучила.

"Ми дорослі люди і так буває, головне, щоб кожен був щасливий, а разом чи ні - не важливо. Сподіваюсь ви будете згадувати “нас” з посмішкою, як і ми один одного. Дякую усім. Дякую тобі, Саш", - коментувала розлучення Трінчер.

До слова, раніше Макс Барських спровокував чутки про зміни в особистому житті.

Окрім цього, нещодавно ми вже розповідали, що відома ведуча вперше за довгий час повернулася до України.

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