В его сердце рождается свобода: Зеленский и Порошенко признались в любви к Киеву

Фото: Петр Порошенко и Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский и Порошенко поздравили киевлян с Днем города 26 мая

Президент Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко в День Киева, 26 мая, поздравили жителей столицы и рассказали, чем для них стал этот древний и одновременно вечно молодой город. Добавим, что ранее сегодня мэр Киева Виталий Кличко во время утренней пробежки уже сообщил о специальном подарке горожанам по случаю праздника.

Новоназначенный президент на своей странице в Facebook напомнил, что приехал в Киев - гордый и строгий город - в 2003 году.

Он отметил также, что столица не торопится раскрывать объятия для приезжих "покорителей".

"Он присматривается. Он может перемолоть тебя, а может стать родным. Нужен момент, чтобы влюбиться в этот город. И момент, чтобы в нем разочароваться. Но у Киева есть одна уникальная черта - он точно не оставляет равнодушным", - написал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что в его понимании делает Киев - Киевом.

"Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки "недоразумения", - говорится в публикации.

Владимир Зеленский (Фото: РБК-Украина)

Также Зеленский высказал мнение, что "у этого города не все идеально, но это делает Киев живым".

"Не декоративным, а настоящим. За это мы его и любим", - отметил он и добавил, что в столице нашлось место для Квартала 95, тут его дочь пошла в школу в первый класс, а также в Киеве родился сын Зеленского.

"И конечно, в сердце этого города рождается свобода. Киев, я люблю тебя!" - заключил он.

Бывший президент Петр Порошенко опубликовал на своей Facebook-странице видеоролик о Киеве, а также поздравил жителей столицы.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

"Киев - это любовь с первого взгляда. Поздравляю киевлян с Днем города", - написал он.

Кроме того, экс-глава государства сообщил, что сегодня вместе с супругой Мариной и внуками посетил новый пешеходно-велосипедный мост.

Видео: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей не предпринимать меры против политических протестующих в Ровно, если они не нарушают правопорядок.

Напомним, Кличко поручил проверить расходы на мост возле Владимирской горки.