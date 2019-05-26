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Зеленский отреагировал на задержание демонстрантов в Ровно

Новости » Общество    26.05.2019 - 15:06
Зеленский отреагировал на задержание демонстрантов в Ровно
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

По словам Зеленского, никакого задержания не было

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правоохранителей не предпринимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Зеленского в Facebook.

Также, Зеленский прокомментировал задержание протестующих в Ровно, которые вчера требовали его отставку с поста президента. Он отметил, что "никакого задержания не было".

"Выяснил ситуацию относительно якобы задержания парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно. Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - заявил президент.

Зеленский отреагировал на задержание демонстрантов в Ровно

Напомним, 25 мая в центре Ровно на майдане Независимости правоохранители задержали двух человек, которые требовали отставку президента Владимира Зеленского. По словам представителей полиции, двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг.

Сотрудники полиции составили админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций).

Напомним, 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей для дальнейшего рассмотрения.

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