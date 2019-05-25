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Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города

STYLERЖизнь    25.05.2019 - 13:10
Кличко во время утренней пробежки поздравил киевлян с Днем города
Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко рассказал, какой подарок подготовили для киевлян

В подарок к Дню города киевляне получат новый пешеходный мост. Об этом в своем Twitter сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Видео с поздравлением киевлян глава КГГА записал во время утренней пробежки.

"Идем сейчас по Аллее художников. Это становится действительно киевским Монмартром – многие художники продают здесь свои работы. Вскоре мы открываем пешеходный мост, который может стать сообщением для того, чтобы туристы приходили на эту улицу", – пояснил мэр Киева.

Виталий Кличко также отметил, что недавно на Аллее художников прошла реконструкция – зона для прогулок была вымощена деревом, чтобы киевлянам и туристам было приятнее ходить.

А в День Киева состоится открытие пешеходного моста от Владимирской горки до парка "Крещатый", что сделает Аллею художников еще более привлекательной для туристического маршрута столицы.

Напомним, ко Дню Киева городская власть подготовила 26 разнообразных спортивных, творческих и благотворительных событий, а изюминкой праздника станет концерт легендарной группы Space Дидье Маруани в сопровождении симфонического оркестра и хора Национальной оперетты Украины.

В программу также вошли два проекта – победители Общественного бюджета: Международный фестиваль детско-юношеского творчества "Солнечный каштанчик" и Фестиваль Radioday free open air.

Напомним, Кличко поручил проверить расходы на мост возле Владимирской горки.

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