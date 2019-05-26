В його серці народжується свобода: Зеленський і Порошенко зізналися в любові до Києва

Фото: Петро Порошенко та Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський і Порошенко привітали киян з Днем міста 26 травня

Президент Володимир Зеленський і колишній глава держави Петро Порошенко у День Києва, 26 травня, привітали жителів столиці та розповіли, чим для них стало це древнє і водночас вічно молоде місто. Додамо, що раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко під час ранкової пробіжки вже повідомив про спеціальний подарунок городянам з нагоди свята.

Новопризначений президент на своїй сторінці в Facebook нагадав, що приїхав до Києва - гордого і суворого міста - в 2003 році.

Він зазначив також, що столиця не поспішає розкривати обійми для приїжджих "підкорювачів".

"Він придивляється. Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. І мить, щоб в ньому розчаруватись. Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим", - написав Зеленський.

Крім того, президент розповів, що саме в його розумінні робить Київ - Києвом.

"Це запах квітучих лип і шаурми біля метро. Це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги.Це краєвид із Володимирської гірки, чарівний цвіт каштанів і забудови "непорозуміння", - йдеться у публікації.

Володимир Зеленський (Фото: РБК-Україна)

Також Зеленський висловив думку, що "у цього міста не все ідеально, але це робить Київ живим".

"Не декоративним, а справжнім. За це ми його і любимо", - зазначив він і додав, що у столиці знайшлося місце для Кварталу 95, тут його донька пішла в школу в перший клас, а також у Києві народився син Зеленського.

"І звичайно, у серці цього міста народжується свобода. Київ, я люблю тебе!" - резюмував він.

Колишній президент Петро Порошенко опублікував на своїй Facebook-сторінці відеоролик про Київ, а також привітав мешканців столиці.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

"Київ - це любов з першого погляду. Вітаю киян із Днем міста", - написав він.

Крім того, екс-глава держави повідомив, що сьогодні разом із дружиною Мариною і онуками відвідав новий пішохідно-велосипедний міст.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців не вживати заходів проти політичних протестувальників в Рівному, якщо вони не порушують правопорядок.

Нагадаємо, Кличко доручив перевірити витрати на міст біля Володимирської гірки.