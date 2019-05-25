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В Ровно задержали двоих людей с плакатами за импичмент Зеленского

Новости » Происшествия    25.05.2019 - 22:28
В Ровно задержали двоих людей с плакатами за импичмент Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Полиция отмечает, что митинг был несанкционированный

В центре Ровно на майдане Независимости состоялся митинг по импичмент президента Владимира Зеленского, во время которого полиция задержала двоих людей. Об этом сообщает местное издание UA: Рівне.

В полиции отметили, что двое местных жителей - 20-летний парень и 16-летняя девушка - проводили несанкционированный митинг. В руках они держали плакаты с надписями "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

Фото: участники митинга (UA: Ровно)

Сотрудники полиции составили админпротоколы по ст. 185-1 КУоАП (нарушение порядка и организации проведения собраний, митингов, уличных походов и демонстраций). Кроме того, поскольку правонарушительница несовершеннолетняя, на мать составили админпротокол за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей по ст. 184 КУоАП.

Издание отмечает, что позже полицейские сообщили, что "задержания как такового не было, мол, участников акции пригласили в горотдел". Все материалы будут направляться в суд для принятия решения.

Напомним, 22 мая на официальном сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского, которая за менее чем за сутки набрала необходимые 25 тыс. подписей для дальнейшего рассмотрения.

РБК-Украина писало, что глава АП Андрей Богдан 23 мая заявил, что зарегистрированная на сайте президента Украины петиции об отставке Владимира Зеленского была расценена в Администрации президента как шутка.

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