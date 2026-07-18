У Московській області сильні пожежі після атаки по складах та нафтобазі

Фото: пожежі після атаки на Електросталь у Московській області (Скриншот)

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Цієї ночі дрони атакували Московську область відразу в декількох місцях. Повідомляється про ураження складів та НПЗ.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.