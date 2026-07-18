У Московській області сильні пожежі після атаки по складах та нафтобазі
Цієї ночі дрони атакували Московську область відразу в декількох місцях. Повідомляється про ураження складів та НПЗ.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Атаки на різні міста Московської області тривала всю ніч. Також була інформація, що пролунали вибухи у Твері та Володимирі.
Проте найяскравіші кадри подарувало місто Електросталь. Там вражені логістичні споруди складів Wildberries.
Судячи з апокаліптичних кадрів від "місцевих кореспондентів", місто невдовзі накриє потужна хмара диму. Повідомляється про пожежі та руйнування складських приміщень.
Також на кадрах зафіксовано проліт "невідомого дрона".
Окрім Електросталі під атаку потрапила нафтобаза у підмосковному Ногінську. Це нафтобаза класу IIIа, кількість резервуарів - 24 шт., об’єм резервуарного парку - 11 500 м³.
Проте там ще є Ногінський завод паливної апаратури, так що дані ще уточнюються.
Контекст події
Ми вже повідомляли, що цієї ночі дронами була атакована Тамбовська область. Там теж загорівся склад Wildberries, що може забезпечувати логістику армії окупантів.
У ніч з 16 на 17 липня у Керчі після удару спалахнула залізнична станція, а в Чорному морі атакували танкери.
До цього, у ніч на 16 липня, дрони атакували російський Енгельс - після серії вибухів у районі місцевого аеропорту виникла пожежа.