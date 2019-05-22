Кличко поручил проверить расходы на мост возле Владимирской горки

Фото: пешеходно-велосипедный мост (kiev.klichko.org)

Уже через несколько дней в столице откроют новый объект - пешеходно-велосипедный мост

Мэр Киева Виталий Кличко инициирует проверку всех расходов на возведение пешеходно-велосипедного моста и смежных с ним объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу мэра в социальной сети Facebook.

“Было немало манипуляций по мосту, который сводится: нужен - не нужен, такой-не такой, дорогой - не дорогой. Такие же разговоры возникали и относительно некоторых других знаковых объектов. Например, когда считали стоимость каждой ступеньки на Старокиевской горе в расчете от суммы реконструкции большой части туристического маршрута. Поэтому, хочу отметить: я, как и все киевляне, заинтересован в контроле за средствами столичного бюджета. И как мэр делаю все для этого. Поэтому, как было и в случае с лестницей и частью туристического маршрута на Старокиевской горе, все расходы на возведение нового объекта будут проверены”, - отметил мэр столицы.

Так, по его словам, затраты на возведение моста следующие: в 275 млн гривен обходится строительство самого моста. Предварительно другие большие работы вокруг моста, а именно: строительство фонтана, освещение территории, ее благоустройство, прокладку инженерных сетей, проектирование объектов и другие работы будут стоить около 90 млн грн.

"Также, что очень важно, благодаря строительству моста, мы обеспечили целостность склонов и исторических зданий на них, в частности, Национальной филармонии, что находится в аварийном состоянии уже много лет. На подпорные стены, которыми укрепили склоны, потратили почти 55 миллионов. Пока что стоимость всех объектов - моста, фонтана, подпорных стен, и других затрат составляет около 400 миллионов гривен. Чтобы ни у кого не возникало сомнений в открытости процедур и стоимости работ, все цифры будут проверены”, - подчеркнул Кличко.

Также мэр сообщил, что уже поручил направить акты выполненных работ в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз - чтобы проверили объем работ и расценки на них. После этого городская власть обратится также к Контрольно-ревизионному управлению, чтобы там тоже проверили стоимость выполненных на объектах работ.

“Результаты проверок будут обнародованы. Как это было и после проверки стоимости работ по обустройству части туристического маршрута на Старокиевской горе”, - подчеркнул Кличко.