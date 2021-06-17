Рэпер Моргенштерн снова захотел в Украину: требует исключить из "черного списка"

Скандальный российский рэпер Моргенштерн снова захотел посетить Украину и потребовал исключить его из "черного списка" Министерства культуры. Он подал иск в Окружной административный суд Киева и сейчас решается вопрос об открытии производства по этому иску.

Об этом говорится в сообщении на сайте Окружного административного суда.

Моргенштерну запретили приезжать в Украину

Такое решение приняли в СБУ еще в апреле 2021 года по просьбе Министерства культуры. Российский рэпер был назван лицом, которое создает угрозу национальной безопасности.

Это произошло после скандального выступления музыканта в ночном клубе Одессы, где он публично оскорблял украинцев, и его заявлений в различных интервью по поводу политики президента РФ Владимира Путина. Поведение рэпера на концертах и его высказывания сильно возмутили украинцев, а активисты просто разгромили клуб, в котором он выступал.

Стоит отметить, что Моргенштерн не сильно расстроился по поводу запрета, так как ему было страшно посещать Украину и он об этом заявил напрямую. В 2021 году рэпер анонсировал три концерта в Украине в начале июня, но они были отменены.

"Во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием", - так объяснили свое решение в СБУ.

Рэпер снова захотел посетить Украину

Теперь Моргенштерн просит признать действия СБУ по подготовке документов и обращения в Минкульт о внесении в "черный список" противоправными и разрешить ему снова посещать Украину.

Стоит отметить, что Моргенштерн начал подавать иски в суд и у себя на родине – недавно он обжаловал штраф по делу о пропаганде наркотиков.

Кроме того, совсем недавно он снова оскандалился – Моргенштерн курил кальян в аэропорту Казани, а это категорически запрещено и по данному факту начата проверка.