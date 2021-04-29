Моргенштерн больше не приедет в Украину: он ноет и матерится

Российский рэпер Моргенштерн (Валеев Алишер) был внесен в черный список украинского Минкульта как лицо, создающее угрозу национальной безопасности. Таким образом скандальный артист не сможет проводить в Украине концерты.

Об этом 29 апреля передали в пресс-центре СБУ.

Решение в министерстве приняли по представлению спецслужбы.

Примечательно, что недавно Моргенштерн анонсировал на начало лета гастроли в украинских городах, объявив о планах выступить в Киеве, Харькове и Запорожье. Впрочем, позже 23-летний музыкант признался, ему стало страшно ехать в Украину.

Теперь же Моргенштерну вообще уже не стоит переживать - шоу в Украине ему проводить запретили.

Моргенштерн отреагировал на запрет выступать в Украине

Российский музыкант после своего внесения в "черный список" украинского Минкульта сделал довольно эмоциональное и странное заявление, не подбирая выражений. В своем Instagram в stories рэпер заверяет, что обожает Украину, снова рассказывает о "братских народах", называет украинских поклонников "самыми бешеными", украинок - "самыми сексуальными су**ами".

"Надеюсь, дяди в пиджаках одумаются и мы с вами разобьем стадион. На**й политику", - говорится в публикации Моргенштерна.

Моргенштерн отреагировал на запрет выступать в Украине (фото: скрин поста instagram.com/morgen shtern)

Добавим, что в сети Моргенштерн также анонсировал выход картины под названием "Кошмары музыкантов" - в короткометражках в жанре хоррор вместе с ним снялся, в том числе, известный украинский певец Иван Дорн, который также некоторое время назад отличился высказыванием о россиянах как о "братском народе", из-за чего артист подвергся резкой критике со стороны поклонников.

В каких скандалах замешан Моргенштерн

В 2019 году рэпер посетил Одессу, где выступил в клубе Palladium во время официально объявленного траура по жертвам пожара 4 декабря. Со сцены Моргенштерн со сцены назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой и призвал устроить "день крика".

Видео: Моргенштерн назвал пожар в Одессе показухой (видео: facebook.com/odessahello)

Вскоре после таких заявлений российского рэпера в Одессе активисты разгромили клуб, в котором тот выступал.

Добавим, что в одном из своих интервью журналисту Юрию Дудю Алишер Моргенштерн заявил, что Владимир Путин просто "красавчик" и "топовая фигура", да и вообще быть Путиным - это "очень круто".