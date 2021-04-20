Моргенштерн боится ехать в Украину: концерты отменят

Российский рэпер Алишер Моргенштерн передумал ехать в Украину на гастроли. В начале лета у него были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.

Как объяснил 23-летний музыкант во время прямого эфира на своей странице в Instagram, ему стало страшно ехать в Украину. Об этом сообщает Strana.

Три концерта Моргенштерна отменят

В своем обращении с поклонниками он упомянул события в Одессе, но какие именно – не уточнил. И признался, что ехать в Украину ему просто страшно.

"Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. Видимо, все опять будут переносить концерты, потому что больше половины артистов уже все перенесли, особенно после истории с Одессой. Немного, но страшно банально. Не буду врать: мне страшно", - заявил Моргенштерн.

Концерты Моргенштерна были запланированы на 3 июня в Киеве, 4 июня – в Харькове и на 6 июня - в Запорожье.

Стоимость билетов на эти концерты доходила до 4500 гривен.

Скандал в Одессе

Стоит отметить, что в 2019 году рэпер посетил Одессу, где выступил в клубе Palladium во время официально объявленного траура по жертвам пожара 4 декабря. Со сцены Моргенштерн назвал скорбь украинцев "гове**ой показухой и призвал устроить "день крика".