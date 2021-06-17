Репер Моргенштерн знову захотів в Україну: вимагає виключити з "чорного списку"

Скандальний російський репер Моргенштерн знову захотів відвідати Україну і зажадав виключити його з "чорного списку" Міністерства культури. Він подав позов до Окружного адміністративного суду Києва і зараз вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Окружного адміністративного суду.

Моргенштерну заборонили приїжджати в Україну

Таке рішення прийняли в СБУ ще у квітні 2021 року на прохання Міністерства культури. Російський репер був названий особою, яка створює загрозу національній безпеці.

Це сталося після скандального виступу музиканта в нічному клубі Одеси, де він публічно ображав українців, та його заяв у різних інтерв'ю з приводу політики президента РФ Володимира Путіна. Поведінка репера на концертах і його висловлювання сильно обурили українців, а активісти просто розгромили клуб, в якому він виступав.

Варто відзначити, що Моргенштерн не сильно засмутився з приводу заборони, оскільки йому було страшно відвідувати Україну і він про це заявив безпосередньо. У 2021 році репер анонсував три концерти в Україні на початку червня, але вони були скасовані.

"Під час своїх виступів пропагує культ насильства і жорстокості, поширення і вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, створює передумови для конфліктних ситуацій стосовно організаторів і учасників концерту з його участю", - так пояснили своє рішення в СБУ.

Репер знову захотів відвідати Україну

Тепер Моргенштерн просить визнати дії СБУ з підготовки документів та звернення до Мінкульту Про внесення до "чорного списку" протиправними та дозволити йому знову відвідувати Україну.

Варто відзначити, що Моргенштерн почав подавати позови до суду й у себе на батьківщині – нещодавно він оскаржив штраф у справі про пропаганду наркотиків.

Крім того, зовсім недавно він знову осоромився – Моргенштерн курив кальян в аеропорту Казані, а це категорично заборонено і за даним фактом розпочато перевірку.