Известный российский музыкант назвал пожар в Одессе "показухой" (видео)

Пожар в Одессе, российский музыкант назвал трагедию показухой (коллаж: РБК-Украина)

Пожар в Одессе вызвал у российского музыканта желание "поорать"

Пожар в Одессе уже унес жизни 12 человек, среди которых пожарный, преподаватели и несовершеннолетние студенты колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Из-за трегедии в Одессе приспустили флаги 5 и 6 декабря, а 8 декабря был объявлен днем национального траура.

Но эти события не помешали настоящему фарсу, который разыгрался на этих выходных в ночном клубе Palladium в Одессе. Эпатажный российский видеоблогер, рок и рэп-музыкант,выступающий под псевдонимом Алишер Моргенштерн (Morgenshtern), мало того, что не отменил концерт в городе, но и оскорбил память о погибших.

Алишер Моргенштерн назвал траур из-за пожара в Одессе показухой (фото: соцсети)

Музыкант назвал траур из-за пожара в Одессе, и все что происходит после трагедии в стане, гове**ой показухой.

"Давайте устроим вместо дня траура, день крика, сху*ли пожарных проверок нету в городе", - заявил со сцены музыкант.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику (16+)

Palladium, сегодня, концерт Morgenshtern "...Давайте устроим вместо дня траура день крика..." На видео маты Опубліковано Подслушано Одесса Неділя, 8 грудня 2019 р.

Российский музыкант назвал пожар в Одессе показухой (видео: facebook.com/odessahello)

Алишер Тагирович Валеев - настоящее имя музыканта, он родился в Уфе, сейчас ему 21 год. Видеоклипы Моргенштерна набирают в YouTube по 30 миллионов просмотров.