С Моргенштерном. Скандальный плейлист сборной Украины по футболу заменят

Скандальный плейлист сборной Украины в Spotify на Евро-2020 прокомментировали в Украинской ассоциации футбола. Туда попали композиции российских исполнителей Моргенштерна и Dead Blonde.

Там заявили, что украинские футболисты не выбирали этот плейлист.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плейлистом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА. Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни - "Ехали казаки" группы "Тень Солнца", - говорится в сообщении.

Как утверждает УАФ, другие песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА, которые в своем выборе пользовались данными из локальных чартов Украины.

"В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован", - добавили в УАФ.