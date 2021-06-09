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С Моргенштерном. Скандальный плейлист сборной Украины по футболу заменят

Новина українською →
Украина, Среда 09 июня 2021 03:36
С Моргенштерном. Скандальный плейлист сборной Украины по футболу заменят Фото: сборная Украины по футболу (instagram.com/uafukraine)
Автор: Даша Харченко

Скандальный плейлист сборной Украины в Spotify на Евро-2020 прокомментировали в Украинской ассоциации футбола. Туда попали композиции российских исполнителей Моргенштерна и Dead Blonde.

Комментарий УАФ появился в Instagram.

Там заявили, что украинские футболисты не выбирали этот плейлист.

"Мы сознательно выдержали паузу перед тем, как комментировать тему с так называемым "музыкальным плейлистом национальной сборной". Ведь ждали ответа коллег из УЕФА. Дело в том, что композиции из перечня, который появился в СМИ как "выбор игроков главной команды Украины", наши футболисты на самом деле не выбирали. За исключением одной песни - "Ехали казаки" группы "Тень Солнца", - говорится в сообщении.

Как утверждает УАФ, другие песни самостоятельно выбрали коллеги из УЕФА, которые в своем выборе пользовались данными из локальных чартов Украины.

"В ответ на наш запрос в УЕФА отметили, что уже приняли меры для исправления этого недоразумения и готовы к формированию альтернативного символического плейлиста сборной Украины. Скандальный перечень композиций, где среди прочего есть исполнители, которым запрещен въезд в Украину, будет заблокирован", - добавили в УАФ.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Украины якобы составили плейлист национальной команды, посвященный к Евро-2020.

Сначала в плейлисте сборной Украины было 15 треков, 9 из которых российские: Моргенштерн – Show и "Новая волна", "Дуло", NLO – "Не грусти", The Hatters/Dzharakhov – "Я делаю шаг, Slava Marlow – "Кому это надо", Soda Luv/SQWOZ BAB – Казантип, Dead Blonde "Мальчик на девятке" и 10AGE "Нет интереса".

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020. На форме национальной сборной изображена Украина с Крымом и содержатся надписи "Слава Украине" и "Героям Слава".

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