Продажа земли: экстрасенс спрогнозировал, что будет с Украиной

Продажи Земли в Украине - предсказание мольфара (Коллаж РБК-Украина)

Известный карпатский мольфар сделал важное предупреждение о продаже земли в Украине

Разрешение на продажу земли в Украине никоим отрицательным образом не повлияет на страну и граждан нашего государства. Об этом рассказал известный карпатский мольфар Михаил Тодоров.

На вопрос: "Что будет с Украиной в случае отмены моратория на продажу земли", экстрасенс ответил лаконично.

"Ничего не будет. Кто говорит, что в Украину слетятся иностранцы, чтобы скупить чернозем, - не в себе!" - сказал Тодоров.

При этом, говорит знахарь, тот, кто купит землю, кем бы он ни был - иностранцем или украинцем – "не будет счастлив и богат".

"К земле надо относиться не как к товару. А как к живому. Купить землю - большого ума не надо! Надо же ухаживать, много времени уделять, потом и даже иногда кровью обрызгивать. И только в таком случае человек может рассчитывать на богатство душевное и материальное ", - пояснил он.

Ранее мы сообщали о том, сколько будет стоит в Украине один гектар земли после того, как закон о запуске рынка земли будет окончательно принят.