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Арахамия рассказал, когда состоится референдум о продаже земли иностранцам

Новости » Политика     14.11.2019 - 11:43
Арахамия рассказал, когда состоится референдум о продаже земли иностранцам
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

По его словам, на пути к референдуму есть ряд трудностей

Референдум о продаже земли иностранцам, по оптимистическому прогнозу, состоится не ранее первого полугодия следующего года. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на пути к референдуму есть ряд трудностей.

"Когда референдум? Референдум быстро ожидать не надо. Потому что во-первых, у нас нет закона о референдуме. У нас есть пакет законов о народовластии. Их должны наработать, зарегистрировать и отправить в комитеты. Оптимистично, это может быть первое полугодие следующего года", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что принятый законопроект о рынке земли (№ 2178-10) будет существенно изменен ко второму чтению. Арахамия также гарантировал внесение правок.

Ранее Арахамия опроверг отсутствие голосов во фракции "Слуги народа" за открытие рынка земли в первом чтении. Он рассказал, что всего 8 нардепов от фракции заняли позицию против рынка земли.

Также РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" рассчитывают, что бюджет на 2020 год рассмотрят в течение пяти часов с того момента, как Верховная рада начнет рассматривать проект в четверг, 14 ноября. Это обусловлено большим количеством правок.

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Новости Украины Рынок землиДавид Арахамия
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