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Продаж землі: екстрасенс спрогнозував, що буде з Україною

STYLERЖиття    14.11.2019 - 13:45
Продаж землі: екстрасенс спрогнозував, що буде з Україною
Продаж Землі в Україні - прогноз мольфара (Колаж РБК-Україна)

Відомий карпатський мольфар зробив важливе попередження про продаж землі в Україні

Дозвіл на продаж землі в Україні жодним негативним чином не вплине на країну і громадян нашої держави. Про це розповів відомий карпатський мольфар Михайло Тодорів.

На питання: "Що буде з Україною в разі скасування мораторію на продаж землі", екстрасенс відповів лаконічно.

"Нічого не буде. Хто каже, що в Україну злетяться іноземці скупити чорнозем, - несповна розуму!" - сказав Тодоров.

При цьому, говорить знахар, той, хто купить землю, ким би він не був - іноземцем або українцем – "не буде щасливий і багатий".

"До землі треба ставитися не як до товару. А як до живої. Купити землю - великого розуму не треба! Треба доглядати, багато часу приділяти, потім і навіть іноді кропити кров'ю. І тільки в такому випадку людина може розраховувати на душевне багатство і матеріальне ", - пояснив він.

Раніше ми повідомляли про те, скільки буде коштувати в Україні один гектар землі після того, як закон про запуск ринку землі буде остаточно прийнятий.

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