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Даже не представляем: Зеленский записал важное срочное обращение (видео)

STYLERПерсоны    13.11.2019 - 21:48
Даже не представляем: Зеленский записал важное срочное обращение (видео)
Владимир Зеленский прокомментировал принятие закона о рынке земли (Фото: РБК-Украина)

Владимир Зеленский снял видеообращение относительно принятия закона о рынке земли в первом чтении

Владимир Зеленский прокомментировал поддержку Верховной Радой законопроекта о запуске рынка земли, за который сегодня, 13 ноября, на пленарном заседании в первом чтении проголосовали 240 нардепов. Президент Украины записал срочное видеообращение, в котором поблагодарил депутатов партии "Слуга народа" и поздравил украинцев с "окончанием экономического рабства".

Глава государства снял ролик в автомобиле, после чего он разошелся по сети.

"Привет всем! Хочу поблагодарить каждого нашего депутата "Слуги народа". Сегодня была очень тяжелая работа!" - заявил Зеленский.

Также он отметил огромную важность законопроекта № 2178-10, который между тем вызвал многочасовые дискуссии в парламенте, а относительно открытия рынка земли даже сначала собирались провести всеукраинский референдум.

Даже не представляем: Зеленский записал важное срочное обращение (видео)

Владимир Зеленский прокомментировал голосование в Раде за открытие рынка земли (Фото: РБК-Украина)

"Мы сейчас сделали, и я и вы, мы даже не представляем что. Вы отменили действительно экономическое рабство. Каждый украинец станет владельцем своей земли", - убежден Зеленский.

Также он высказал уверенность, что сегодняшнее голосование в Раде будет написано в новых учебниках истории, авторами которого стали все украинцы.

"Спасибо всем", - резюмировал Зеленский.

Видео: Зеленский прокомментировал голосование в Раде про рынок земли

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