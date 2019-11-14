Продажа земли в Украине: названа стоимость гектара

Рынок земли в Украине (фото: pixabay.com)

Землю в Украине можно будет купить только украинцам, если референдум не решит иначе

Верховная Рада 13 декабря 240 голосами поддержала законопроект о запуске рынка земли. Скандальный закон № 2178-10 вызвал бурные дискуссии в зале заседаний, но несмотря на это прошел первое чтение. За сколько можно будет купить гектар украинской земли - в материале Styler.

Если законодательный акт будет полностью одобрен и подписан президентом Зеленским, землю смогут покупать только граждане Украины, украинские компании, территориальные общины или же государство.

При этом покупатели должны иметь сельскохозяйственное образование, опыт работы в сфере, а в статуте компаний должно быть прописано, что они имеют право заниматься сельским хозяйством.

Рынок земли в Украине (фото: pixabay.com)

О том, за сколько можно будет купить гектар земли в Украине, рассказал заместитель министра экономики Тарас Высоцкий в интервью Радио НВ.

"Наши расчеты показывают, что если мы применяем предложенную модель, которая действует - это будет в среднем $ 2200 эквивалент за гектар. Если исходить из ограниченной модели, с ограничениями, это будет максимум $ 1500. Вот цена ограничений (то, что называется "только украинцы покупают")", - рассказал Высоцкий.

Стоит отметить, что в первом чтении законе принята норма, по которой иностранцы могут наследовать землю, но в течение года обязаны продать. Этот спорный пункт может быть существенно изменен ко второму чтению. А покупать украинскую землю иностранцы смогут только с 1 января 2024 года, если это будет одобрено на референдуме.

Мораторий на продажу земли в Украине согласно законопроекту будет снят с 1 октября 2020 года.