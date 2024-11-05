Позитив та Юлія Сахневич вперше стануть батьками: милі фото і відео закоханих

Разом вони опублікували пост із вагітною фотосесією. На світлинах Сахневич постала у кількох образах, ефектно підкресливши свій вагітний животик.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)

Для першого образу Сахневич обрала чорний піджак, який накинула на голе тіло, та штани прямого крою, для другого - total denim look із сорочкою, зав'язаною спереду на вузол. Обидва наряди підкреслили форми Сахневич, що округлилися.

На одному з фото дівчина також постала в романтичному образі - для цього вона обрала сукню з декором на рукаві.

На всіх фото Позитив ніжно обіймає дружину за живіт. Пара виглядає дуже щасливою та гармонійною.

Закохані чекають на первістка (фото: instagram.com/positiff)

Також артист опублікував у своєму блозі коротке відео із новою піснею, на кадрах якого постала його кохана на останніх місяцях вагітності.

Як відреагували у мережі

Фоловери виконавця, серед яких і зіркові колеги, відразу почали коментувати публікацію:

"Єєєєєє", - зазначила співачка Надя Дорофєєва

"Вітаю", - написала дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська

"Клас, вітаю", - приєдналася до привітань Ілона Гвоздьова

"Найкрутіша новина! Це дивовижний новий етап життя! Здоров'я міцного! Радіємо за вас!" - зазначила дружина Віталія Козловського Юлія Бакуменко

"Оуеєє", - лаконічно відреагувала співачка Даша Астаф'єва

"Які ви. Яка новина, яке щастя", - написала блогерка Аліна Шаманська

"Щирі привітання", - зауважила актриса Ольга Сумська.

Майбутні батьки (фото: instagram.com/positiff)

Що відомо про відносини Юлії Сахневич та Позитива

Позитив був одружений на дизайнерці та власниці бренду Annсhoo Анні Андрійчук-Завгородній з 2013 року, але в 2021-му пара офіційно розлучилася.

У 2020 році співак брав участь у проекті "Танці зі зірками", саме тоді почали з'являтися чутки про те, що між ними з танцівницею не лише робочі відносини. Хоча Позитив неодноразово заперечував це.

Позитив та Сахневич на проекті у 2020 році (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Лише у жовтні 2022 року артист розповів про нові стосунки, але імені коханої тоді не назвав.

Навесні 2024 року він публічно освідчився Юлії Сахневич у коханні, а влітку пара розсекретила, що вже більше року живуть разом і давно одружені. А в інтерв'ю виконавець відверто розповідав, що вже хоче стати батьком.

Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)