Позитив и Юлия Сахневич впервые станут родителями: милые фото и видео влюбленных

Украинский исполнитель Позитив (настоящее имя - Алексей Завгородний) и его супруга, танцовщица Юлия Сахневич в скором времени станут родителями - девушка беременна первенцем.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместную публикацию в Instagram звездной пары.
Вместе они опубликовали пост с беременной фотосессией. На снимках Сахневич предстала в нескольких образах, эффектно подчеркнув свой беременный животик.
Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)
Для первого образа Сахневич выбрала черный пиджак, который накинула на голое тело, и брюки прямого кроя, для второго - total denim look с рубашкой, завязанной спереди на узел. Оба наряда подчеркнули округлившиеся формы Сахневич.
На одном из фото девушка также предстала в романтическом образе - для этого она выбрала обтягивающее платье с декором на рукаве.
На всех снимках Позитив нежно обнимает супругу за живот. Пара выглядит очень счастливой и гармоничной.
Влюбленные ждут первенца (фото: instagram.com/positiff)
Также артист опубликовал в своем блоге короткое видео с новой песней, на кадрах которого предстала его возлюбленная на последних месяцах беременности.
Фолловеры исполнителя, среди которых и звездные коллеги, тут же принялись комментировать публикацию:
Будущие родители (фото: instagram.com/positiff)
Позитив был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 года, но в 2021-м пара официально развелась.
В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками", именно тогда начались появляться слухи о том, что между ними с танцовщицей не только рабочие отношения. Хотя Позитив неоднократно отрицал это.
Только в октябре 2022 года артист рассказал о новых отношениях, но имени возлюбленной о тогда не назвал.
Весной 2024 года он публично признался Юлии Сахневич в любви, а летом пара рассекретила, что уже больше года живут вместе и давно женаты. А в интервью исполнитель разоткровенничался, что уже хочет стать отцом.
Позитив и Юлия Сахневич (фото: instagram.com/positiff)