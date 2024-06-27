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Після алкогольної залежності: Позитив пояснив, чому знову п'є

Четвер 27 червня 2024 16:30
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Після алкогольної залежності: Позитив пояснив, чому знову п'є Олексій Завгородній (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Екс-учасник гурту "Время и стекло" Олексій Завгородній мав проблеми із вживанням спиртного та визнавав себе алкоголіком. Нещодавно співак розповів про свої нинішні відносини з алкоголем.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає чи вийшло у співака побороти згубну звичку, посилаючись на програму "Тур Зірками".

Відповідаючи на питання ведучої про алкоголь, Олексій зазначив, що він робить собі перерви у вживанні. Співак додає, що він випрацював звичку не входити в "загул".

"Тобто я от зараз пʼю, наприклад, вино і я розумію, що це бокал який буде крайній", - пояснює Позитив.

Після алкогольної залежності: Позитив пояснив, чому знову п'є

Співак Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Олексій додає, що, на його думку, головне - вміти себе контролювати, навіть попри складні часи. Також співак додає, що алкоголь треба вживати правильно, адже він може вас "занести ще далі у цю яму".

Що відомо про боротьбу Позитива зі згубною звичкою

Нагадаємо, що Олексій розповідав про свою залежність в інтервʼю Славі Дьоміну.

Тоді він сказав, що, на його думку, артисти - дещо "інша порода людей" і алкоголь є способом для переживання депресії чи інших криз. Тоді, на запитання Слави, чи можна Позитива назвати колишнім алкоголіком, Олексій відповів: "Можна".

Після алкогольної залежності: Позитив пояснив, чому знову п'є

Співак Позитив (фото: instagram.com/positiff)

Співак був переконаний, що подібна звичка не призведе до позитивних наслідків. Він пояснював, що відчував моральну слабкість та намагався таким чином закритися від себе і світу.

Олексій розповів, що завжди має бажання зірватися. Він додав, що в цьому і полягає робота: ти намагаєшся працювати із собою, розмовляти із собою та робити це тверезо.

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