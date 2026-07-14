Свириденко звільнили: що далі буде з Кабміном та чи змінять Федорова

Юлія Свириденко офіційно більше не прем'єр-міністр. Верховна Рада підтримала відставку очільниці уряді, а відповідно і весь склад Кабміну йде у відставку.

Що буде далі з Кабміном та коли очікується призначення нового прем'єра - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

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Відставка уряду: Рада вже проголосувала за відставку прем'єрки Юлії Свириденко та її Кабінету міністрів. Президент запропонував Свириденко нову посаду (за чутками - посол у США), проте вона поки не виявила бажання її обіймати.

Рада вже проголосувала за відставку прем'єрки Юлії Свириденко та її Кабінету міністрів. Президент запропонував Свириденко нову посаду (за чутками - посол у США), проте вона поки не виявила бажання її обіймати. Основний кандидат у прем'єри: Сергій Корецький, який наразі очолює "Нафтогаз", є головним претендентом на посаду голови нового уряду. Очікується, що в середу він зустрінеться з фракцією "Слуга народу", а в четвер парламент проведе голосування за його призначення та формування нового складу Кабміну.

Сергій Корецький, який наразі очолює "Нафтогаз", є головним претендентом на посаду голови нового уряду. Очікується, що в середу він зустрінеться з фракцією "Слуга народу", а в четвер парламент проведе голосування за його призначення та формування нового складу Кабміну. Інтрига з Міноборони: Доля чинного міністра оборони Михайла Федорова залишається невизначеною. Обговорюються чутки про його можливу заміну на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, проте остаточного рішення ще немає.

Доля чинного міністра оборони Михайла Федорова залишається невизначеною. Обговорюються чутки про його можливу заміну на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, проте остаточного рішення ще немає. Спростування чуток: Поінформовані джерела заперечують сценарій, за яким Юлія Свириденко очолить Офіс президента, а Кирило Буданов перейде на посаду міністра оборони.

Поінформовані джерела заперечують сценарій, за яким Юлія Свириденко очолить Офіс президента, а Кирило Буданов перейде на посаду міністра оборони. План роботи: Парламент має на меті затвердити нового прем'єр-міністра та повний склад уряду до кінця поточного тижня.

Відставка Свириденко та "нова посада"

Про спонтанне рішення перезавантажити Кабмін президент Володимир Зеленський повідомив лише у неділю, а вже сьогодні Рада відправила Свириденко та її Кабмін у відставку.

Як відомо, разом із рішенням про звільнення Свириденко отримала від президента пропозицію по новій посаді. Що саме їй запропоновано не розголошував ні глава держави, ні вона сама.

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Втім, деякі нардепи, а також і джерела РБК-Україна повідомляли, що мова йде про посаду посла України в США. За інформацією джерел РБК-Україна, наразі вона на цю пропозицію не погодилась.

Крім того, співрозмовники РБК-Україна в ОП підтвердили небажання Свириденко ставати послом. За словами джерела, це "не стало сюрпризом".

"Буде ще далі обговорюватися це питання", - сказав співрозмовник.

Зазначимо, нардеп від СН Ольга Василевська-Смаглюк у соцмережах написала про ще одну версію. Свириденко нібито може розглядатися на керівника Офісу президента. Тоді як чинний глава ОП Кирило Буданов нібито кандидат у міністри оборони.

На питання про те, чи має відношення до реальності сценарій, за якого Свириденко очолить Офіс президента, а Буданов перейде в Міноборони, поінформований співрозмовник РБК-Україна відповів: "Поки не має".

Фактор Федорова

Станом на другу половину дня вівторка, однією з найбільш інтриг є те, чи збереже свою посаду чинний міністр оборони Михайло Федоров. Довкола цього в ЗМІ, соцмережах та кулуарах з'являється чимало чуток, зокрема про те, що у випадку його звільнення цю посаду займе нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Втім, численні джерела РБК-Україна в різних органах влади та групах впливу поки не стверджують, що рішення щодо Федорова вже в принципі ухвалено.

Зокрема, один з поінформованих співрозмовників РБК-Україна повідомив, що активно обговорювана версія про можливе призначення в Міноборони Кирила Буданова (а його місце в ОП тоді займе Юлія Свириденко) станом на зараз не має відношення до реальності.

Джерела видання у Верховній Раді кажуть, що головним питанням буде те, чи в принципі президент Зеленський вирішить перевнести кандидатуру Федорова в майбутній уряд Сергія Корецького.

"Хоча у нас є незадоволені Федоровим серед депутатів, якщо президент його вирішить внести в Раду, то голоси за таке призначення будуть. Всі розуміють, що міністр оборони - це чітка прерогатива саме президента", - сказав один з депутатів.

Новий прем'єр - Корецький?

В ту ж таки неділю після того як Зеленський на словах "звільнив" Свириденко у президента відбулась ще низка зустрічей. Зокрема, повідомлялось про наради з Сергієм Корецьким, Михайлом Федоровим, Ігорем Клименко та Ігорем Тереховим.

До словам, одразу з'явились версії, що їх розглядають на нового очільника уряду. Втім, вже за кілька годин стало відомо, що саме Корецький основний кандидат. Сам Корецький, який наразі очолює "Нафтогаз", тему призначення ніяк не комунікував.

Як очікується, завтра кандидат в прем'єри має зустрітися зі "Слугами народу", а саме призначення Рада має голосувати в четвер. Якщо пощастить, у четвер також буде обрано весь новий склад уряду.

Детальніше про ймовірні кадрові ротації та можливі призначення - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.