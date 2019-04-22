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В полиции рассказали о случаях смерти избирателей на участках в день выборов

STYLERВыборы 2019    22.04.2019 - 00:50
В полиции рассказали о случаях смерти избирателей на участках в день выборов
Фото: коллаж РБК-Украина

Второй тур выборов президента Украины прошел без массовых нарушений общественного порядка

В день выборов президента-2019 на избирательных участках умерли два человека. Об этом 21 апреля сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге, передали в пресс-службе полиции.

Он рассказал, что один такой случай произошел в Волновахе Донецкой области - женщина не дошла несколько метров и умерла по дороге на избирательный участок, врачи не смогли спасти ей жизнь.

Еще один избиратель умер в Тернопольской области

Также Князев сообщил, что всего на протяжении 21 апреля в органы полиции поступило 1245 заявлений, связанных с избирательным процессом. В то же время глава Нацполиции напомнил, что 31 марта во время проведения первого тура таких обращений было 2467.

В полиции рассказали о случаях смерти избирателей на участках в день выборов

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой и глава НПУ Сергей Князев (фото: npu.gov.ua)

"Больше всего сообщений зафиксировано в Днепропетровской области, Киеве и Донецкой области", - уточнил он.

Всего было 146 сообщений о незаконной агитации, 74 случаев с фотографированием бюллетеня, 16 фактов случаев повреждения бюллетеня.

В полиции рассказали о случаях смерти избирателей на участках в день выборов

Фото: npu.gov.ua

"Также поступило 11 сообщений о подкупе избирателей, зафиксировано три попытки вынесения бюллетеня", - добавил Князев.

Как отметил первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой, массовых нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

 Видео: YouTube / Национальная полиция Украины

Ранее мы уже писали о случаях порчи избирательных бюллетеней на голосовании 21 апреля и публиковали фото нескольких таких примеров, когда избиратели оставляли на документах свои "послания".

Также сообщалось о том, что в Кривом Роге нетрезвая женщина пыталась на избирательном участке съесть бюллетень

Кстати, 21 апреля к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому на выборах 2019 нагрянула полиция и выписала ему штраф за то, что он показал свой заполненный бюллетень.

Отметим, что данные экзит-пола ТСН свидетельствуют, что во втором туре президентских выборах 2019 в Украине побеждает Владимир Зеленский, который набрал 72,8% голосов "за", а у кандидата на пост главы государства и действующего президента Петра Порошенко - 27,2%.

Президент Украины Петр Порошенко уже признал свое поражение и поздравил Владимира Зеленского с победой.

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