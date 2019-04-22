ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів

STYLERВибори 2019    22.04.2019 - 00:50
У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів
Фото: колаж РБК-Україна

Другий тур виборів президента України пройшов без масових порушень громадського порядку

У день виборів президента-2019 на виборчих дільницях померли дві людини. Про це 21 квітня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв на брифінгу, передали в прес-службі поліції.

Він розповів, що один такий випадок стався у Волновасі Донецької області - жінка не дійшла кілька метрів і померла по дорозі до виборчої дільниці, лікарі не змогли врятувати їй життя.

Ще один виборець помер у Тернопільській області.

Також Князєв повідомив, що всього протягом 21 квітня до органів поліції надійшло 1245 заяв, пов'язаних із виборчим процесом. У той же час глава Нацполіції нагадав, що 31 березня під час проведення першого туру таких звернень було 2467.

У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів

Перший заступник глави МВС Сергій Яровий та голова НПУ Сергій Князєв (фото: npu.gov.ua)

"Більше всього повідомлень зафіксовано в Дніпропетровській області, Києві та Донецькій області", - уточнив він.

Загалом було 146 повідомлень про незаконну агітацію, 74 випадків ыз фотографуванням бюлетеня, 16 фактів випадків пошкодження бюлетеня.

У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів

Фото: npu.gov.ua

"Також надійшло 11 повідомлень про підкуп виборців, зафіксовано три спроби винесення бюлетеня", - додав Князєв.

Як зазначив перший заступник глави МВС України Сергій Яровий, масових порушень громадського порядку зафіксовано не було.

Відео: YouTube / Національна поліція України

Раніше ми вже писали про випадки псування виборчих бюлетенів на голосування 21 квітня і публікували фото декількох таких прикладів, коли виборці залишали на документах свої "послання".

Також повідомлялося про те, що в Кривому Розі нетвереза жінка намагалася на виборчій дільниці з'їсти бюлетень.

ДО слова, 21 квітня до кандидата в президенти Володимира Зеленського на виборах 2019 нагрянула поліція і виписала йому штраф за те, що він показав свій заповнений бюлетень.

Зазначимо, що дані екзит-полу ТСН свідчать, що у другому турі президентських виборах 2019 в Україні перемагає Володимир Зеленський, який набрав 72,8% голосів "за", а у кандидата на посаду глави держави і чинного президента Петра Порошенка - 27,2%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського ыз перемогою.

Виправдовувати треба: в мережі відповіли на заяву Зеленського про перемогу На хайпі: Вакарчук різко висловився про вибори (відео)
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України полицияпреступленияинцидентвыборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся