У поліції розповіли про випадки смерті виборців на дільницях у день виборів

Фото: колаж РБК-Україна

Другий тур виборів президента України пройшов без масових порушень громадського порядку

У день виборів президента-2019 на виборчих дільницях померли дві людини. Про це 21 квітня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв на брифінгу, передали в прес-службі поліції.

Він розповів, що один такий випадок стався у Волновасі Донецької області - жінка не дійшла кілька метрів і померла по дорозі до виборчої дільниці, лікарі не змогли врятувати їй життя.

Ще один виборець помер у Тернопільській області.

Також Князєв повідомив, що всього протягом 21 квітня до органів поліції надійшло 1245 заяв, пов'язаних із виборчим процесом. У той же час глава Нацполіції нагадав, що 31 березня під час проведення першого туру таких звернень було 2467.

Перший заступник глави МВС Сергій Яровий та голова НПУ Сергій Князєв (фото: npu.gov.ua)

"Більше всього повідомлень зафіксовано в Дніпропетровській області, Києві та Донецькій області", - уточнив він.

Загалом було 146 повідомлень про незаконну агітацію, 74 випадків ыз фотографуванням бюлетеня, 16 фактів випадків пошкодження бюлетеня.

Фото: npu.gov.ua

"Також надійшло 11 повідомлень про підкуп виборців, зафіксовано три спроби винесення бюлетеня", - додав Князєв.

Як зазначив перший заступник глави МВС України Сергій Яровий, масових порушень громадського порядку зафіксовано не було.

Відео: YouTube / Національна поліція України

Раніше ми вже писали про випадки псування виборчих бюлетенів на голосування 21 квітня і публікували фото декількох таких прикладів, коли виборці залишали на документах свої "послання".

Також повідомлялося про те, що в Кривому Розі нетвереза жінка намагалася на виборчій дільниці з'їсти бюлетень.

ДО слова, 21 квітня до кандидата в президенти Володимира Зеленського на виборах 2019 нагрянула поліція і виписала йому штраф за те, що він показав свій заповнений бюлетень.

Зазначимо, що дані екзит-полу ТСН свідчать, що у другому турі президентських виборах 2019 в Україні перемагає Володимир Зеленський, який набрав 72,8% голосів "за", а у кандидата на посаду глави держави і чинного президента Петра Порошенка - 27,2%.

Президент України Петро Порошенко вже визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського ыз перемогою.