Иллюстративное фото (yatsenyuk.org.ua)

Предварительные итоги выборов появятся в день голосования вскоре после закрытия участков на основании экзитполов

Результаты выборов президента Украины 2019 станут известны после обработки данных с избирательных участков и сразу появятся на этой странице. А пока самая актуальная информация о предварительных результатах, рейтинги и соцопросы – в материале РБК-Украина.

Выборы президента 2019: результаты

Первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства состоится 31 марта 2019 – в последнее воскресенье месяца.

Предварительные итоги выборов появятся в этот же день вскоре после закрытия участков на основании экзитполов (анонимных опросов граждан при выходе с участка).

По мере обработки бюллетеней, ЦИК также будет оглашать результаты голосования с указанием процента проверки данных от избирательных комиссий по регионам.

Официальные результаты первого тура должны быть объявлены в течение 10 дней после голосования (до 10 апреля). До 13 апреля 2019 соответствующий протокол ЦИК опубликуют в газетах "Голос України" и "Урядовий кур'єр".

В том случае, если по итогам волеизъявления граждан 31 марта ни один из претендентов на пост президента не наберет абсолютного большинства голосов (50%+1), будет назначен второй тур выборов. 21 апреля избирателям предстоит проголосовать за одного из двух кандидатов, получивших наибольшее количество голосов в первом туре.

Результаты второго тура объявят не позднее 1 мая, с публикацией протокола до 4 мая 2019 года. К 3 июня новоизбранный президент вступит в полномочия.

Рейтинг кандидатов

Согласно данным социологического исследования, в предвыборном рейтинге лидирует Юлия Тимошенко. За нее готовы отдать голоса 13,4% респондентов. На втором месте - Владимир Зеленский с 7,6% голосов. Третью строчку рейтинга кандидатов с 7% разделяют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко. За Юрия Бойко могут проголосовать 6,9% опрошенных, а за Олега Ляшко – 5,7%. Менее 5% набрали Святослав Вакарчук (4,9%), Вадим Рабинович (3,5%), Андрей Садовый (2,5%) и Олег Тягнибок (1,8%).

Также респондентам предложили ответить на вопрос, за кого бы они проголосовали во втором туре выборов. На основании предварительного рейтинга кандидатов было смоделировано шесть пар кандидатов. Лидером соцопроса стал Анатолий Гриценко, опередив в каждой из пар Петра Порошенко, Юлию Тимошенко и Юрия Бойко.

Результаты данного опроса выглядят следующим образом: Гриценко (33,1%) - Порошенко (14,3%); Гриценко (26,9%) –Тимошенко (24,8%); Тимошенко (30,7%) – Порошенко (15,1%); Бойко (20,2%) - Порошенко (20,0%); Тимошенко (30,3%) – Бойко (16,8%); Гриценко (31,1%) – Бойко (15,9%).

Исследование проводилось Центром "Социальный мониторинг", Украинским институтом социальных исследований, Киевским международным институтом социологии и Социологической группой "Рейтинг". Опрошено 13684 респондента во всех регионах Украины, погрешность 0,85%.