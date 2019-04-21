Больно! Какие "послания" украинцы оставляют на бюллетенях (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

На выборах президента 2019 некоторые избиратели портят бюллетени

На втором туре выборов президента 2019, в котором кандидатами на пост главы государства являются Владимир Зеленский и Петр Порошенко, уже зафиксированы случаи порчи избирательных бюллетеней. В сети показали несколько фото, на которых зафиксированы подобные случаи.

На снимках показаны "послания", которые некоторые избиратели оставляют на документе вместо того, чтобы поставить галочку напротив фамилии своего кандидата-фаворита.

Так, на боллетенях видны надписи "Больно", "Мы это заслужили", "Если вы это видите, вы и есть сопротивление", "Батько Махно", надпись "Фигляр" напротив одного из кандидатов, а также "вопрос", адресованный и.о. главы Минздрава Уляне Супрун - "Ульяна, как нам успокоить эту боль?"

Испорченный бюллетень (фото и соцсети)

Кстати, на втором туре голосования уже был зафиксирован случай попытки на избирательном участке съесть бюллетень. Это произошло в Кривом Роге Днепропетровской области.

Между тем, на первом туре голосования 31 марта аналогичный случай произошел в Сумах - мужчина по непонятным причинам засунул бюллетень в рот и принялся жевать. За нездоровый аппетит нарушителя оштрафовали.

Добавим, что по данным ЦИК, в ходе голосования в первом туре выборов президента 2019 всего избиратели испортили 224 600 бюллетеней.

Отметим также, что форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 Центризбирком утвердил в начале апреля.

"Послания" на избирательных бюллетенях (фото из социальной сети)

Избиратель испортил бюллетень и обратился к главе МОЗ с риторическим вопросом

Ранее мы писали о том, что к кандидату в президенты Владимиру Зеленскому на выборах 2019 нагрянула полиция и выписала ему штраф за то, что он показал свой заполненный бюллетень.

Также мы писали о том, что Зеленского атаковала беременная активистка Femen.